Все нововведения iOS 18.1 beta 6

Центр Управления. Теперь в него можно добавить отдельную кнопку AirDrop, а также спутниковой связи (не работает в РФ). В прошлых бета-версиях Apple добавила отдельные кнопки для всех типов и модулей беспроводной связи.

Теперь в него можно добавить отдельную кнопку AirDrop, а также спутниковой связи (не работает в РФ). В прошлых бета-версиях Apple добавила отдельные кнопки для всех типов и модулей беспроводной связи. Сводки уведомлений. Теперь количество уведомлений в одной сводке отображается в «кружочке», цвет которого подстраивается под текущие обои.

Теперь количество уведомлений в одной сводке отображается в «кружочке», цвет которого подстраивается под текущие обои. Апноэ во сне. Опция наконец пришла на iPhone, и теперь соответствующий раздел можно найти в приложении «Здоровье». Там отобразится вся собранная статистика, а каждые 30 дней данные будут анализироваться.

Опция наконец пришла на iPhone, и теперь соответствующий раздел можно найти в приложении «Здоровье». Там отобразится вся собранная статистика, а каждые 30 дней данные будут анализироваться. Камера. Теперь нажатие и удержание кнопки управления камерой выводит на экран небольшую панель под параметрами настройки. Для чего она — пока неясно.

В последние годы Apple плавно и для многих незаметно перешла на новый алгоритм выпуска обновлений iOS. Летом она проводит презентацию всех нововведений будущей iOS, осенью выпускает в релиз этот большой апдейт — например, iOS 18 — однако часть обещанных функций оставляет «на потом». Так произошло и в текущем году: iOS 18 уже давно вышла, но мы всё еще не видим все обещанные на WWDC 2024 фишки и нововведения.В свежей шестой бета-версии iOS 18 появились несколько полезных доработок, часть из них по идее должна была присутствовать уже в релизе, а другая часть приятно дополняет уже произошедшие изменения.