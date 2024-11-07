Все нововведения iOS 18.2.

Недавно смартфоны Apple обновились до публичной бета-версии iOS 18.2. Собрали все новые функции в одном материале.
Apple Itelligence
• Image Playground — функция для создания изображений при помощи искусственного интеллекта. Можно смешивать готовые анимации, эскизы и стили или создать картинку по текстовому описанию.
•Image Wand — добавит изображение к текстовым заметкам. На iPad mj;yj использовать Apple Pancil, а функция преобразит набросок.
•Genmoji — инструмент для генерации собственных эмодзи.
•Siri ChatGPT — теперь голосовой ассистент может передавать запрос в ChatGPT. Также Siri может ответить за запрос в текстовом формате на экране смартфона.
•Visual Intelligence — распознает объекты и местоположение вокруг вас. Достаточно навести камеру на ресторан, а ИИ выдаст часы работы заведения.
•Writing Тools — инструмент для стилизации текста. Вы можете задать настроение сообщению, превратить его деловое письмо или стихотворение.
Apple Arcade
Теперь в разделе «Все игры» можно отключить предпросмотр.
Почта
В приложении «Почта» появились категории для разных писем. Теперь письма от одного контакта или компании объединяются в единый стек.
Голосовые заметки
Приложение «Диктофон» научилось накладывать дорожки друг на друга. Также есть возможность разделять и редактировать слои.
Локатор
В приложении «Локатор» появились две новые опции. «Поделиться местоположением предмета» создает ссылку, которая позволяет получателю увидеть местоположение утерянной вещи.«Показать контактную информацию» позволяет любому телефону или планшету подключиться к утерянному предмету, чтобы открыть сайт с дополнительной информацией, включая номер телефона и почтовый адрес.
Раздел приложений по умолчанию
Там можно сменить почтовый клиент, браузер, звонки, сообщения, клавиатуру и другие приложения, заданные системой. Новый пункт поместили в «Настройки» → «Приложения» → «Приложения по умолчанию».
Лимит громкости
В настройках «Звук и вибрация» добавили «Ограничение громкости».
Центр управления
Добавили поле для быстрого поиска по приложениям и инструментам для центра управления.
Камера
В iPhone 16 теперь есть можно заблокировать настройки автоматической экспозиции и автофокусировки. Переключатель блокировки автоэкспозиции/автофокусировки можно включить в «Настройки» → «Камера» → Camera Control.
В разделе «Универсальный доступ» появились настройки скорости для двойного нажатия на клавишу Camerа Control.
Значки приложений
Иконки стали более заметными при включении темного режима, не сливаются с общим фоном и обрамлены белой рамкой.
Дублирование iPhone с помощью точки доступаiOS 18.2 позволяет использовать функцию «Дублирование экрана», когда подключение точки доступа iPhone используется совместно с компьютером Mac.
Новые действия для приложения «Фитнес»
Появились быстрые действия при зажатии ярлыка. Можно открыть настройки, историю сеансов, трофеи и награды.
Громкость на экране блокировки
В iOS 18.2 появилась возможность сделать так, чтобы панель регулировки громкости всегда отображалась на экране блокировки при настройке звука.
Эту функцию можно включить в разделе «Универсальный доступ» → «Аудиовизуализация» → «Регулятор громкости всегда на экране».
Safari
В настройках приложения появился пункт, предупреждающий о небезопасном соединении. Также появился новый раздел для управления историей сайтов. Среди них экспорт, импорт и возможность очистить данные.
Прогресс загрузок из Safari теперь можно отслеживать на экране блокировки iPhone и в Dynamic Island.
Apple MusicВ Apple Music теперь отображается номер диска в некоторых альбомах.
ПодкастыВы можете добавить категории в избранное и просматривать категории в библиотеке, чтобы по-новому перемещаться по выпускам.
Обновленные возможности функции против укачивания в транспортеТеперь движения транспорта можно видеть в Dynamic Island, если функция активирована.
Подключение к MacПри подключении к Mac или другому ПК вы можете использовать Face ID.
Некоторые функции могут быть недоступны в России и для владельцев старых моделей iPhone.