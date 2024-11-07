Все нововведения iOS 18.2.





Недавно смартфоны Apple Недавно смартфоны Apple обновились до публичной бета-версии iOS 18.2. Собрали все новые функции в одном материале. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Apple Itelligence

Apple Arcade

Почта

Голосовые заметки

Локатор

Раздел приложений по умолчанию

Лимит громкости

Центр управления

Камера

Значки приложений

Дублирование iPhone с помощью точки доступа

Новые действия для приложения «Фитнес»

Громкость на экране блокировки

Safari

Apple Music

Подкасты

Обновленные возможности функции против укачивания в транспорте

Подключение к Mac

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