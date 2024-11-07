Все нововведения iOS 18.2.

Артем


Недавно смартфоны Apple обновились до публичной бета-версии iOS 18.2. Собрали все новые функции в одном материале.

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Apple Itelligence



• Image Playground — функция для создания изображений при помощи искусственного интеллекта. Можно смешивать готовые анимации, эскизы и стили или создать картинку по текстовому описанию.

•Image Wand — добавит изображение к текстовым заметкам. На iPad mj;yj использовать Apple Pancil, а функция преобразит набросок.
•Genmoji — инструмент для генерации собственных эмодзи. 

•Siri ChatGPT — теперь голосовой ассистент может передавать запрос в ChatGPT. Также Siri может ответить за запрос в текстовом формате на экране смартфона.

•Visual Intelligence — распознает объекты и местоположение вокруг вас. Достаточно навести камеру на ресторан, а ИИ выдаст часы работы заведения.

Writing Тools — инструмент для стилизации текста. Вы можете задать настроение сообщению, превратить его деловое письмо или стихотворение. 

Apple Arcade



Теперь в разделе «Все игры» можно отключить предпросмотр.

Почта



В приложении «Почта» появились категории для разных писем. Теперь письма от одного контакта или компании объединяются в единый стек.

Голосовые заметки



Приложение «Диктофон» научилось накладывать дорожки друг на друга. Также есть возможность разделять и редактировать слои.

Локатор



В приложении «Локатор» появились две новые опции. «Поделиться местоположением предмета» создает ссылку, которая позволяет получателю увидеть местоположение утерянной вещи.«Показать контактную информацию» позволяет любому телефону или планшету подключиться к утерянному предмету, чтобы открыть сайт с дополнительной информацией, включая номер телефона и почтовый адрес.

Раздел приложений по умолчанию



Там можно сменить почтовый клиент, браузер, звонки, сообщения, клавиатуру и другие приложения, заданные системой. Новый пункт поместили в «Настройки» → «Приложения» → «Приложения по умолчанию».

Лимит громкости



В настройках «Звук и вибрация» добавили «Ограничение громкости».

Центр управления



Добавили поле для быстрого поиска по приложениям и инструментам для центра управления.

Камера



В iPhone 16 теперь есть можно заблокировать настройки автоматической экспозиции и автофокусировки. Переключатель блокировки автоэкспозиции/автофокусировки можно включить в «Настройки» → «Камера» → Camera Control.



В разделе «Универсальный доступ» появились настройки скорости для двойного нажатия на клавишу Camerа Control.

Значки приложений



Иконки стали более заметными при включении темного режима, не сливаются с общим фоном и обрамлены белой рамкой.

Дублирование iPhone с помощью точки доступа 

iOS 18.2 позволяет использовать функцию «Дублирование экрана», когда подключение точки доступа iPhone используется совместно с компьютером Mac.

Новые действия для приложения «Фитнес»



Появились быстрые действия при зажатии ярлыка. Можно открыть настройки, историю сеансов, трофеи и награды.

Громкость на экране блокировки



В iOS 18.2 появилась возможность сделать так, чтобы панель регулировки громкости всегда отображалась на экране блокировки при настройке звука.
Эту функцию можно включить в разделе «Универсальный доступ» → «Аудиовизуализация» → «Регулятор громкости всегда на экране».

Safari



В настройках приложения появился пункт, предупреждающий о небезопасном соединении. Также появился новый раздел для управления историей сайтов. Среди них экспорт, импорт и возможность очистить данные.



Прогресс загрузок из Safari теперь можно отслеживать на экране блокировки iPhone и в Dynamic Island.

Apple Music

В Apple Music теперь отображается номер диска в некоторых альбомах.

Подкасты

Вы можете добавить категории в избранное и просматривать категории в библиотеке, чтобы по-новому перемещаться по выпускам.

Обновленные возможности функции против укачивания в транспорте

Теперь движения транспорта можно видеть в Dynamic Island, если функция активирована. 

Подключение к Mac

При подключении к Mac или другому ПК вы можете использовать Face ID.

Некоторые функции могут быть недоступны в России и для владельцев старых моделей iPhone.
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Источник:
Macrumors
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