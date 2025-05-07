Все нововведения iOS 18.5 RC, которые никто не заметил

Накануне компания Apple начала рассылать предрелизную версию iOS 18.5. Поначалу показалось, что никаких нововведений в сборке нет, но на самом деле есть — они обнаружены чуть позднее. Вот перечень:
- Родители теперь получают уведомление, когда на устройстве ребенка используется код-пароль «Экранное время».
- Функция «Купить с iPhone» доступна при покупке контента в приложении Apple TV на стороннем устройстве.
- Устранена проблема, из-за которой приложение Apple Vision Pro могло отображать черный экран.
- Поддержка спутниковых функций, предоставляемых оператором, доступна на iPhone 13 (все модели).
Что касается последнего пункта, то он будет работать при условии поддержки опции мобильным оператором — то есть в России ждать пока не стоит. Однако сам факт добавления спутниковой связи на айфоны четырехлетней давности очень примечателен и характеризует Apple с хорошей стороны.
Релиз iOS 18.5 для всех пользователей ожидается на следующей неделе. Если вам не хочется ждать, то установить Release Candidate можно уже сейчас, обычно в ней нет критических ошибок.
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