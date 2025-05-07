Все нововведения iOS 18.5 RC, которые никто не заметил



Накануне компания Накануне компания Apple начала рассылать предрелизную версию iOS 18.5. Поначалу показалось, что никаких нововведений в сборке нет, но на самом деле есть — они обнаружены чуть позднее. Вот перечень: Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides Родители теперь получают уведомление, когда на устройстве ребенка используется код-пароль «Экранное время».

Функция «Купить с iPhone» доступна при покупке контента в приложении Apple TV на стороннем устройстве.

Устранена проблема, из-за которой приложение Apple Vision Pro могло отображать черный экран.

Поддержка спутниковых функций, предоставляемых оператором, доступна на iPhone 13 (все модели).

Что касается последнего пункта, то он будет работать при условии поддержки опции мобильным оператором — то есть в России ждать пока не стоит. Однако сам факт добавления спутниковой связи на айфоны четырехлетней давности очень примечателен и характеризует Apple с хорошей стороны.



Что касается последнего пункта, то он будет работать при условии поддержки опции мобильным оператором — то есть в России ждать пока не стоит. Однако сам факт добавления спутниковой связи на айфоны четырехлетней давности очень примечателен и характеризует Apple с хорошей стороны.



Релиз iOS 18.5 для всех пользователей ожидается на следующей неделе. Если вам не хочется ждать, то установить Release Candidate можно уже сейчас, обычно в ней нет критических ошибок.