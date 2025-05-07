Все нововведения iOS 18.5 RC, которые никто не заметил

Олег

iPhone


Накануне компания Apple начала рассылать предрелизную версию iOS 18.5. Поначалу показалось, что никаких нововведений в сборке нет, но на самом деле есть — они обнаружены чуть позднее. Вот перечень:

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  • Родители теперь получают уведомление, когда на устройстве ребенка используется код-пароль «Экранное время».
  • Функция «Купить с iPhone» доступна при покупке контента в приложении Apple TV на стороннем устройстве.
  • Устранена проблема, из-за которой приложение Apple Vision Pro могло отображать черный экран.
  • Поддержка спутниковых функций, предоставляемых оператором, доступна на iPhone 13 (все модели).

Что касается последнего пункта, то он будет работать при условии поддержки опции мобильным оператором — то есть в России ждать пока не стоит. Однако сам факт добавления спутниковой связи на айфоны четырехлетней давности очень примечателен и характеризует Apple с хорошей стороны.


Релиз iOS 18.5 для всех пользователей ожидается на следующей неделе. Если вам не хочется ждать, то установить Release Candidate можно уже сейчас, обычно в ней нет критических ошибок. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+331
needmusic
Никто не добавляет спутниковую связь на старый айфон 😀 «Поддержка спутниковых функций, предоставляемых оператором» это какая-то эмуляция спутниковых функций через оператора связи. Например, когда в горах нет твоего МТС но есть Т2, видимо, телефон отправит через другого оператора сообщения экстренные а не через спутник
Сегодня в 10:00
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0
Андрей Ч needmusic
Это не эмуляция спутниковых функций через оператора связи, а натоящая поодержка спутниковой связи предоставляемая сотовыми операторами. Подобный сервис есть у T-Mobile через Starlink, а также у Verizon. Ранее аналогичный профиль оператора получили iPhone 14, 15 и 16 в iOS 18.3.
2 часа назад в 15:30
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+54
Bykolev
Третий багфикс считаю самым долгожданным. Чёрный экран реально подбешивал.
58 минут назад
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