Все нововведения iOS 26.1 Beta 1 — система похорошела



Спустя неделю после релиза Спустя неделю после релиза iOS 26 компания Apple выпустила бета-версию первого большого обновления этой ОС под номером 26.1. Теоретически именно она должна стать оптимальным выбором для тех, кто хочет обновиться, но переживает за стабильность системы. Впрочем, внешний вид тоже изменился. Вот все нововведения:

Телефон. Кнопки для набора номера наконец стали стеклянными под стиль всей системы.

Apple Music. Треки теперь можно переключать свайпом по миниатюре плеера внизу экрана — как в «Яндекс Музыке».

Фото. Обновлен ползунок прокрутки видео при просмотре своих видеозаписей. Также панель навигации стала более матовой, ее читаемость повысилась.

Календарь. События из разных источников теперь выделяются цветным фоном.

Safari. Нижняя панель навигации стала шире, пользоваться будет чуть удобнее.

Настройки. Apple сменила название Rapid Security Updates на Background Security Improvement, которое упоминается в коде iOS 26.1.

Пока это всё, что было найдено в апдейте. Если появится что-то новое, мы сразу об этом расскажем.