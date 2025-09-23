Все нововведения iOS 26.1 Beta 1 — система похорошела

Олег

iOS 26


Спустя неделю после релиза iOS 26 компания Apple выпустила бета-версию первого большого обновления этой ОС под номером 26.1. Теоретически именно она должна стать оптимальным выбором для тех, кто хочет обновиться, но переживает за стабильность системы. Впрочем, внешний вид тоже изменился. Вот все нововведения:

  • Телефон. Кнопки для набора номера наконец стали стеклянными под стиль всей системы.
iOS 26
  • Apple Music. Треки теперь можно переключать свайпом по миниатюре плеера внизу экрана — как в «Яндекс Музыке».
  • Фото. Обновлен ползунок прокрутки видео при просмотре своих видеозаписей. Также панель навигации стала более матовой, ее читаемость повысилась.
Фото: MacRumors
Фото: MacRumors 
  • Календарь. События из разных источников теперь выделяются цветным фоном.
  • Safari. Нижняя панель навигации стала шире, пользоваться будет чуть удобнее.
Фото: MacRumors
Фото: MacRumors 
  • Настройки. Apple сменила название Rapid Security Updates на Background Security Improvement, которое упоминается в коде iOS 26.1.

Пока это всё, что было найдено в апдейте. Если появится что-то новое, мы сразу об этом расскажем. 

9
Источник:
MacRumors
Комментарии

+101
Gntlmn Mthfcng
Самый бесящий баг — попробуйте перенести приложение в уже имеющуюся папку со времен iOS 18. В итоге приложения будет 2 шт. В папке и на сипом месте на рабочем столе. Но при попытке удалить лишнее удаляются оба. Это опасный момент для санкционных приложений. Можно случайно удалить
Сегодня в 16:07
#
+553
d’Autriche Gntlmn Mthfcng
Да и с перемещением в папку в принципе проблема. Одним пальцем это сделать невозможно почти. Всегда нужна удерживать и открывать папку
Сегодня в 16:44
#
+238
acinatnas
При переносе иконки с экрана на экран такая же ерунда.
Сегодня в 17:58
#