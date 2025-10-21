Все нововведения iOS 26.1 Beta 4 — оформление айфона снова изменилось!

Компания Apple продолжает работу над своей новой iOS 26 и, среди прочего, всё еще не оставила эксперименты над внешним видом системы. Вот все нововведения последней бета-версии:
- Liquid Glass. После долгих недель регулировки степени прозрачности «стеклянных» элементов в iOS 26 и iPadOS 26, инженеры Apple решили оставить сразу несколько вариантов. Теперь в настройках экрана и яркости появился переключатель прозрачности. Правда, он дает вам на выбор всего два крайних варианта: прозрачный и матовый, но зато внешний вид системы можно определить самому.
- Камера. Теперь в системе также можно включить запрет на открытие камеры с помощью свайпа на экране блокировки. Делать это можно по кнопке внизу локскрина, так что свайп для кого-то может быть лишним.
- Вибрация. В настройках телефона появился тумблер, позволяющий активировать либо дезактивировать тактильную обратную связь, которая оповещает вас во время звонка об установлении связи. Эта опция много лет присутствует на Android и позволяет не держать смартфон возле уха в ожидании ответа на исходящий.
Помимо этого, были внесены правки в оформление раздела с Apple Intelligence, который неактуален для нашей страны. Также в одной из последних бета-версий привнесли пункт «Локальная запись» — он позволяет записывать собственное аудио и видео во время звонков в память устройства.