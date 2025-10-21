Все нововведения iOS 26.1 Beta 4 — оформление айфона снова изменилось!

Олег

iOS 26.1


Компания Apple продолжает работу над своей новой iOS 26 и, среди прочего, всё еще не оставила эксперименты над внешним видом системы. Вот все нововведения последней бета-версии:

  • Liquid Glass. После долгих недель регулировки степени прозрачности «стеклянных» элементов в iOS 26 и iPadOS 26, инженеры Apple решили оставить сразу несколько вариантов. Теперь в настройках экрана и яркости появился переключатель прозрачности. Правда, он дает вам на выбор всего два крайних варианта: прозрачный и матовый, но зато внешний вид системы можно определить самому.
iOS 26.1
  • Камера. Теперь в системе также можно включить запрет на открытие камеры с помощью свайпа на экране блокировки. Делать это можно по кнопке внизу локскрина, так что свайп для кого-то может быть лишним.
  • Вибрация. В настройках телефона появился тумблер, позволяющий активировать либо дезактивировать тактильную обратную связь, которая оповещает вас во время звонка об установлении связи. Эта опция много лет присутствует на Android и позволяет не держать смартфон возле уха в ожидании ответа на исходящий.

Помимо этого, были внесены правки в оформление раздела с Apple Intelligence, который неактуален для нашей страны. Также в одной из последних бета-версий привнесли пункт «Локальная запись» — он позволяет записывать собственное аудио и видео во время звонков в память устройства. 

2
