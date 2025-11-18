Все нововведения iOS 26.2 beta 3. Настройки дизайна опять поменялись!

Здоровье. Уведомления о гипертонии теперь доступны для чтения сторонним приложениям с помощью нового API. Приложения могут запрашивать авторизацию для чтения уведомлений, полученных от функции «Уведомления о гипертонии» на Apple Watch.

Уведомления о гипертонии теперь доступны для чтения сторонним приложениям с помощью нового API. Приложения могут запрашивать авторизацию для чтения уведомлений, полученных от функции «Уведомления о гипертонии» на Apple Watch. AirDrop. Появилась возможность сгенерировать одноразовый код и поделиться им с пользователем вне списка ваших контактов. Код позволяет обмениваться файлами через AirDrop в течение 30 дней.

Для японских пользователей iPhone появилась перспектива смены голосового помощника по умолчанию — вместо Siri можно будет выбрать Gemini, Alexa или любой другой. Доступно это будет строго для японских аккаунтов Apple. Liquid Glass. Настройка прозрачности стекла изменилась: теперь при выборе матового режима отображается предупреждение о несовместимости с опциями «Уменьшить прозрачность» и «Увеличить контрастность». Их предлагается отключить.

Напоминания. В них теперь можно добавить срочность для получения звукового сигнала.

В них теперь можно добавить срочность для получения звукового сигнала. Многозадачность в iPadOS. Разработчики наконец полноценно вернули Slide Over: приложения можно вытаскивать из Dock-панели и библиотеки для создания плавающего окна, как это было в iPadOS 18 и более старых версиях.

Компания Apple только выпустила свежие бета-версии своих 26-х ОС, а энтузиасты уже нашли в них ряд нововведений. Система продолжает преображаться, хоть и не такими большими шагами. Вот всё что удалось найти в прошивке для iPhone:Если будут найдены другие нововведения, мы обязательно о них расскажем.