Все нововведения iOS 26.4 beta 1. Признайтесь — ждали?

Компания Apple совсем недавно выпустила первую бета-версию iOS 26.4, а энтузиасты уже нашли в ней все нововведения. Их оказалось довольно много — апдейт обещает быть крупным.
- Apple Music. Новая функция Playlist Playground позволяет пользователям создавать плейлисты с помощью текстовой подсказки — ввести идею и получить автоматические предложения 25 треков для плейлиста. Также появилась опция «Концерт рядом с вами», которая помогает найти концерты в вашем регионе и даты выступлений исполнителей, которых вы слушаете.
- Подкасты. Появилась возможность создания видеоподкастов. Видео можно будет загружать заранее и смотреть без интернета.
- Защита от кражи. Опция теперь включена по умолчанию у всех пользователей. Напомним, что она требует дополнительной аутентификации по Face ID / Touch ID при доступе к паролям, «Локатору», покупкам в Safari, а для некоторых разделов системы ставит временную отсрочку доступа.
- Аккаунт Apple. В нативных приложениях iOS появился единый центр управления аккаунтом вместо разрозненных и различающихся по виду и логике прежних разделов профиля.
- Виджеты. Появился новый виджет для функции «Фоновая музыка», его можно добавить на рабочий стол и на экран блокировки.
- Обои и циферблаты. Появилась возможность загружать в коллекцию дополнительные обои iOS и циферблаты Apple Watch.
- Freeform. Появилось интегрированная с Creator Studio версия утилиты.
- Напоминания. Появился раздел «Срочные» — там собираются напоминания со включенной функцией будильника.
Также есть несколько функций исключительно для стран Евросоюза.
Как вам нововведения? Система стала лучше с ними? Поделитесь в комментариях.