



19 февраля компания Google выпустила первую сборку Android 11 для разработчиков. Перечень нововведений оказался очень скудным, но пользователи внимательно изучили обновление и обнаружили в нём немало интересного.



Частота обновления экрана







На экране может отображаться частота его обновления. Эта опция пригодится разработчикам, которые хотят оптимизировать приложения и игры в различных режимах развёртки (например, 60, 90 Гц или ещё выше).



Блокировка повторных запросов



Android 11 блокирует повторные запросы разрешений. Например, если вы один раз запретите сайту присылать вам уведомления, Chrome больше не будет спрашивать вас, хотите ли вы их получать. При желании можно будет предоставить разрешение на использование приложением какой-либо функции, но для этого потребуются дополнительные действия (например, придётся заходить в раздел приложений в системных настройках).



Запись экрана







В быстрых действиях появилась кнопка для записи экрана на видео. Перед записью запрашивается разрешение и появляется опция, позволяющая вместе с видео записать звук через микрофон смартфона.



Поверх окон







Предоставление приложению возможности работать поверх другого окна теперь усложнено, для него требуется ещё одно дополнительное действие. Это сделано для того, чтобы пользователь отдавал себе отчёт, насколько серьёзные возможности предоставляет приложению такая функция.



Шеринг







В меню «Поделиться» можно закрепить определённые приложения выше других. Благодаря этому, те приложения, в которые вы чаще всего отправляете различный контент, будут доступны намного проще, не придётся искать их среди других.



Bluetooth в режиме полёта







Модуль Bluetooth не деактивируется при переходе в режим полёта, если к смартфону подключены беспроводные наушники. Все остальные модули связи отключаются.



Длинные скриншоты







Android 11 позволит делать длинные скриншоты — так, чтобы на одну картинку помещался весь контент со страницы. Сейчас эта возможность не работает, но интерфейс для для снятия расширенных скриншотов уже реализован.



Запрет отслеживания



В Android 11 ещё сильнее защищены данные о местоположении устройства. По умолчанию приложение не может постоянно использовать GPS, ему можно разрешить делать это разово или только в то время, когда оно активно и отображается на экране или работает фоном. Если разработчику требуется, чтобы его приложение постоянно работало с местоположением, ему необходимо получать от Google одобрение на доступ к такой возможности.



Управление звуком







Кнопки для управления воспроизведением в плеере теперь встроены панель быстрых действий (раньше они размещались под ней). Когда панель частично раскрыта, они миниатюрные, а когда раскрыта полностью — увеличиваются.



Не беспокоить







Меню «Не беспокоить» стало намного сложнее. Теперь в нём можно очень тонко настроить, какие действия на смартфоне будут запрещены при его актиации. Например, можно указать, от каких приложений могут приходить уведомления, а от каких нет, от кого будут приниматься звонки и т. п.



Кодеки







В настройках звука отображается, какие кодеки для беспроводной передачи звука поддерживаются устройством. Остальные кодеки отмечены серым, их невозможно выбрать.



Жесты







В Android 11 улучшена поддержка жестов без касания к экрану на смартфонах Pixel. Функция Motion Sense позволяет переключать треки, ставить их на паузу и возобновлять воспроизведение взмахами ладонью над устройством.



Вырезы в экране



Поддержка смартфонов с экранным вырезом для фронтальной камеры улучшена. С помощью специального API приложения могут адаптироваться к неиспользуемой части матрицы для того, чтобы там не было текста и важных элементов интерфейса.



Bubble







Мессенджер можно открывать по нажатию на сообщение из шторки уведомлений поверх любого другого сообщения. Это позволяет видеть отправленное фото или видео и посылать подобный контент.







