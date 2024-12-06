Все нововведения в iOS 18.2 Release Candidate

Ранее мы писали, что компания Apple выпустила предрелизную сборку своей прошивки iOS 18.2. Апдейт обещает быть большим и принесет несколько заметных изменений и улучшений на совместимые iPhone. Вот полный список нововведений по документам самой Apple:
- Apple Intelligence. Открывается доступ к Image Playground (приложению для создания картинок по текстовому промту) и Genmoji (генератору эмодзи для общения). Также появляется поддержка ChatGPT прямо в Siri или инструментах для редактирования текста. Еще с помощью Image Wand можно транскрибировать рукописные и печатные строки в текстовую заметку.
- Почта. Функция категоризации почты сортирует и приоритезирует email-письма; также при просмотре краткой выжимки все сообщения от одного отправителя группируются в единую стопку.
- Фото. Улучшенный видеоплеер с покадровым просмотром и отключением циклического воспроизведения, улучшенная навигация по коллекциям, функция очищения истории недавно просмотренных альбомов.
- Safari. Новые фоны для главной страницы браузера, импорт и экспорт истории посещений, отображение прогресса загрузки в Dynamic Island.
Также Apple добавила другие мелкие функции и исправила ряд ошибок системы:
- Голосовые заметки теперь поддерживают несколько дорожек без использования наушников
- Теперь можно «Поделиться местоположением элемента» в «Локаторе»
- Поиск на «естественном языке» в Apple Music и Apple TV
- Персонализированный поиск и избранные категории в «Подкастах»
- Развертывание функции проверки слуха и слухового аппарата для AirPods Pro 2 в большем количестве стран
- Исправлена ошибка с исчезновением только что сделанных снимков из сетки «Все фото»
- Исправлена ошибка в работе ночного режима на iPhone 16 Pro / Pro Max.
Релиз iOS 18.2 для всех пользователей должен случиться либо сегодня, либо в начале следующей недели. Стоит ли обновлять айфон до iOS 18 мы рассказали вот здесь.
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