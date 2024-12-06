Все нововведения в iOS 18.2 Release Candidate

Ранее мы писали, что компания Apple выпустила предрелизную сборку своей прошивки iOS 18.2. Апдейт обещает быть большим и принесет несколько заметных изменений и улучшений на совместимые iPhone. Вот полный список нововведений по документам самой Apple:

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