Все нововведения в iOS 18.2 Release Candidate

Олег


Ранее мы писали, что компания Apple выпустила предрелизную сборку своей прошивки iOS 18.2. Апдейт обещает быть большим и принесет несколько заметных изменений и улучшений на совместимые iPhone. Вот полный список нововведений по документам самой Apple:

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  • Apple Intelligence. Открывается доступ к Image Playground (приложению для создания картинок по текстовому промту) и Genmoji (генератору эмодзи для общения). Также появляется поддержка ChatGPT прямо в Siri или инструментах для редактирования текста. Еще с помощью Image Wand можно транскрибировать рукописные и печатные строки в текстовую заметку.
  • Почта. Функция категоризации почты сортирует и приоритезирует email-письма; также при просмотре краткой выжимки все сообщения от одного отправителя группируются в единую стопку.
  • Фото. Улучшенный видеоплеер с покадровым просмотром и отключением циклического воспроизведения, улучшенная навигация по коллекциям, функция очищения истории недавно просмотренных альбомов.
  • Safari. Новые фоны для главной страницы браузера, импорт и экспорт истории посещений, отображение прогресса загрузки в Dynamic Island.

Также Apple добавила другие мелкие функции и исправила ряд ошибок системы:

  • Голосовые заметки теперь поддерживают несколько дорожек без использования наушников
  • Теперь можно «Поделиться местоположением элемента» в «Локаторе»
  • Поиск на «естественном языке» в Apple Music и Apple TV
  • Персонализированный поиск и избранные категории в «Подкастах»
  • Развертывание функции проверки слуха и слухового аппарата для AirPods Pro 2 в большем количестве стран
  • Исправлена ошибка с исчезновением только что сделанных снимков из сетки «Все фото»
  • Исправлена ошибка в работе ночного режима на iPhone 16 Pro / Pro Max.

Релиз iOS 18.2 для всех пользователей должен случиться либо сегодня, либо в начале следующей недели. Стоит ли обновлять айфон до iOS 18 мы рассказали вот здесь

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+2047
tellurian
Когда они в почту внесут возможность повторной отправки письма и запрашивать подтверждение о прочтении? Везде есть, кроме Apple. 😢
час назад в 17:37
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