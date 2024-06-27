Все нововведения Яндекс Алисы в июне

Олег

Яндекс


В первый месяц лета команда «Яндекса» продолжала работать над навыками Алисы и представила несколько нововведений. Они коснулись ТВ Станций, YaOS и кино.

Алиса с помощью YandexGPT научилась создавать описание фильма на основе отзывов о нем от других пользователей. Рецензия выглядит как краткая выжимка из зрительских комментариев, а найти её можно прямо в карточке фильма.

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Еще в ТВ Станциях появился новый набор из 11 заставок, созданных из оцифрованных картин Третьяковской галереи. Благодаря высокому разрешению изображений экран телевизора будет выглядеть как настоящее произведение искусства на стене. Историю автора и создания любой картины можно выспросить у Алисы — она воспользуется данными от работников Третьяковки.

Некоторые изменения произошли в процессе прослушивания и просмотра контента. В YaOS обновился штатный плеер: он стал современнее, быстрее и интуитивнее. С помощью голосовых команд теперь можно менять скорость воспроизведения, а музыку ТВ Станции научились воспроизводить с выключенным экраном. 

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Источник:
Яндекс
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