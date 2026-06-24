Все новые функции «Погоды» в iOS 27

Основные моменты

Условия

10-дневный прогноз

Виджеты

Теперь проще видеть информацию о погодных условиях с первого взгляда.В приложении «Погода» в iOS 27 Weather нет новых ИИ-функций, однако Apple внесла несколько визуальный улучшений, благодаря которым информация воспринимается проще.Теперь в верхней части приложения есть раздел «Основные моменты», который показывает необходимую информацию о погоде на этот день.Основной интерфейс пополнился дополнительными разделами «Условия»: кроме ежечасного наблюдения температуры, вы можете переключиться на осадки или скорость ветра.Переключаясь между разными типами условий, можно видеть обзор осадков и ветра на ближайшие 10 дней без необходимости использовать более подробный обзор.Появился новый виджет, размер которого занимает всю страницу домашнего экрана.