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Все новые функции «Погоды» в iOS 27

Артем


Теперь проще видеть информацию о погодных условиях с первого взгляда.

В приложении «Погода» в iOS 27 Weather нет новых ИИ-функций, однако Apple внесла несколько визуальный улучшений, благодаря которым информация воспринимается проще.

Основные моменты



Теперь в верхней части приложения есть раздел «Основные моменты», который показывает необходимую информацию о погоде на этот день.

Условия



Основной интерфейс пополнился дополнительными разделами «Условия»: кроме ежечасного наблюдения температуры, вы можете переключиться на осадки или скорость ветра.

10-дневный прогноз

Переключаясь между разными типами условий, можно видеть обзор осадков и ветра на ближайшие 10 дней без необходимости использовать более подробный обзор.

Виджеты



Появился новый виджет, размер которого занимает всю страницу домашнего экрана.
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Источник:
Macrumors
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