Все новые функции приложения «Фото» в iOS 27. От слайдшоу до ИИ-редактора

Компания Apple уделила приложению «Фото» особое внимание в iOS 27. Пользователей ждут новые ИИ-функции, более удобная организация библиотеки и заметные улучшения производительности. Обо всём этом рассказываем подробно.Одним из главных нововведений стали инструменты Apple Intelligence. Функция «Очистка» научилась гораздо лучше удалять лишние объекты с фотографий благодаря генеративному ИИ. Теперь доступны три режима работы: «быстрый», «высокое качество» и «автоматический».Появилась и функция «Расширение», которая позволяет увеличивать границы снимка и менять композицию кадра, а ИИ самостоятельно дорисовывает недостающие области.Кроме того, новый инструмент «Кадрирование» способен изменять перспективу изображения, используя пространственные данные, собранные камерой iPhone. К слову, она работает даже со старыми или загруженными из интернета картинками.Apple также расширила возможности Image Playground. Теперь утилита позволяет реалистично редактировать фотографии людей, добавлять аксессуары и объекты, а также комбинировать изображения с помощью текстовых запросов.Теперь без нейросетей — в приложении «Фото» появилась возможность сохранять отдельные кадры из видео как полноценные фотографии. Для снимков и роликов теперь доступны оценки от одной до пяти звёзд и ключевые слова, что заметно упрощает сортировку библиотеки. Добавит их можно в описание или теги, потянув снимок вверх.Серьёзные изменения коснулись и общих альбомов iCloud. Пользователи Android и Windows получили возможность загружать фотографии по ссылкам, появились временные альбомы с автоматическим удалением через 30 дней, журнал последних действий и поддержка любых эмодзи-реакций. Кроме того, стало проще создавать общие альбомы и сохранять из них контент. Apple также разрешила добавлять в общие альбомы фотографии и видео в полном разрешении.Ещё одним нововведением стали гибко настраиваемые слайд-шоу. Теперь их можно создавать практически из любого альбома, выбирать стили переходов, музыку и длительность показа, а затем сохранять результат как видео.В разделе «Утилиты» появились новые категории «Снято мной» и «Удостоверения личности», а в настройках iCloud Photos добавилась функция «Синхронизировать немедленно», которая позволяет загружать новые фотографии в облако без задержек.Помимо крупных нововведений, Apple улучшила производительность приложения. Коллекции открываются быстрее, поиск стал точнее, а новые снимки из камеры появляются в библиотеке практически мгновенно.Напомним, что ИИ-функции доступны на устройствах с поддержкой Apple Intelligence, начиная с iPhone 15 Pro (только не для внутреннего рынка Китая), тогда как остальные улучшения получат владельцы iPhone 11 и более новых моделей.