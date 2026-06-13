Все новые функции Safari в iOS 27

Умная сортировка вкладок по темам

Генерация кастомных расширений

Умный мониторинг изменений

В грядущей iOS 27 браузер Safari получит самое серьезное обновление за последние годы. В основном это касается интеграции искусственного интеллекта Apple Intelligence и его взаимодействия с системой.Одной из главных фишек обновленного Safari станет автоматическая организация открытых веб-страниц. С помощью нейросетей система анализирует контент и самостоятельно группирует схожие по смыслу вкладки.Это избавит от необходимости вручную сортировать десятки ссылок — например, если вы одновременно выбираете мебель для гостиной и планируете отпуск, алгоритмы разделят эти процессы на две отдельные группы. Функция активируется через меню вкладок («Автоматически создавать темы»), там же появится раздел «Продолжить просмотр», куда попадут недавно закрытые страницы или сессии с других ваших устройств Apple.Apple выводит кастомизацию веб-серфинга на революционный уровень: теперь пользователи смогут создавать собственные расширения для Safari с помощью обычных текстовых запросов. В настройках браузера появится опция «Создать расширение» (Create an Extension), где достаточно напечатать запрос для нейросети. Вот примеры расширений, которые может сгенерировать функция:• Автоматическое создание цитаты для текущей веб-страницы и ее копирование в буфер обмена• Запуск 3-минутного таймера концентрации для конкретного сайта• Принудительное форматирование стилей сайтов в духе веб-дизайна 90-х годов• выделение и отображение точных размеров элементов веб-страницы по тапу• Включение «режима дизайна» для быстрого редактирования текста прямо на ходуНовая функция Notify Me («Уведомить меня») позволяет поручить Safari слежку за конкретным сайтом. Пользователь может задать ИИ текстовое условие (например, появление билетов на концерт в продаже или поступление нужного товара на склад) и выбрать частоту проверок (раз в день, неделю или месяц). Браузер пришлет пуш-уведомление, как только зафиксирует изменения.

Все новые функции приложения «Фото» в iOS 27. От слайдшоу до ИИ-редактора

Автосмена паролей

Запрос на просмотр

Улучшенная производительность

Теперь Apple Intelligence умеет в фоновом режиме заходить на сайты, где обнаружены скомпрометированные или слабые пароли, автоматически авторизовываться и обновлять их на более надежные комбинации, а пользователю достаточно подтвердить действие в одним касанием.Для семейного использования Apple внедрила функцию Ask to Browse («Запрос на просмотр»). Это новый элемент родительского контроля, который обязывает детей отправлять запрос родителям на одобрение перед посещением любого нового веб-сайта. Родители могут одобрять или отклонять эти запросы в режиме реального времени.Не остались без внимания и базовые характеристики: Apple заявляет о существенном улучшении энергоэффективности. Скорость загрузки веб-приложений и стартовой страницы выросла, обработка JavaScript стала быстрее, а анимации — плавнее.Поскольку вышеперечисленные функции, в основном опираются на нейросети, они будут эксклюзивом для устройств с поддержкой Apple Intelligence — то есть для iPhone 15 Pro и более новых моделей.В данный момент операционная система iOS 27 находится на стадии закрытого бета-тестирования для разработчиков. Полноценный релиз ожидается осенью 2026 года вместе с презентацией новой линейки iPhone.