Все ограничения в работе интернета и онлайн-сервисов в связи с 9 мая в России

В ходе подготовке к празднованию 9 мая в разных регионах страны вводятся ограничения на работу интернет-сервисов, а иногда и сам интернет. Будем собирать здесь все официальные заявления о таких ограничениях и запретах. Пост обновляется.
Домашний (кабельный) интернет
- Работает в штатном режиме, заявлений не было.
Мобильный интернет
- В Москве будет отключаться с раннего утра 7 мая как минимум до обеда 9 мая, независимо от оператора. Домашний интернет работает в штатном режиме.
- Отключается в период 6 по 10 мая в Туле, Ярославле, Твери, Саранске, Курске.
Из-за этого могут не работать терминалы оплаты в магазинах, приложения для доставки еды из супермаркетов и агрегаторов, каршеринга, кикшеринга, аренды велосипедов, заказа такси.
Сервисы
- Lamoda предупреждает о возможных ограничениях для курьерской доставки товаров по Москве в период с 7 по 9 мая включительно и рекомендует выбирать доставку в пункты выдачи.
- «Яндекс» предупреждает о возможных перебоях в работе своих сервисов из-за отключения мобильного интернета.
- «ВкусВилл» предупреждает, что в праздничные дни не будет работать экспресс-доставка и оплата картой курьеру.
- Билайн, МТС, «Сбербанк», «ИВИ» «Самокат» и другие сервисы предупреждают о возможной нестабильной работе из-за проблем с мобильным интернетом в праздничные дни.
- «Система быстрых платежей» предупреждает о возможных сложностях в проведении оплаты и переводов с 7 по 9 мая в Москве и Московской области.
Транспорт
- Авиакомпания «Победа» отменяет часть рейсов, запланированных на 7 мая «из-за действия ограничений на работу аэропортов Центральной России». Для тех, которые все же состоятся, «возможны задержки и перенаправления на запасные аэродромы»
- В Москве вводятся ограничения на использование сервисов такси, каршеринга, аренды электросамокатов и велосипедов на 7 и 9 мая, по заявлению дептранса столицы.
- В Санкт-Петербурге вводится запрет езды на электросамокатах и других СИМ с 6 по 10 мая в пяти районах: Центральном, Адмиралтейском, Петроградском, Василеостровском и Московском.
- Из-за перебоев с мобильным интернетом могут быть проблемы с пополнением карты «Тройка», а также с оплатой проезда в общественном транспорте. Мосгортранс рекомендует пользователям общественного транспорта пополнить карту "Тройка" до наступления праздничных дней.
- Власти Ярославля заверили, что в случае неработоспособности терминалов оплаты проезда штрафовать безбилетных пассажиров не будут; из других городов и регионов таких заявлений пока не поступало.
Инфраструктура
- В Санкт-Петербурге вводятся ограничения работы торгово-развлекательных центров. С 10 до 16 часов 9 мая будет приостановлена работа ТРК «Галерея», ТК «Невский центр», универмага «Большой гостиный двор», ТД «Пассаж», Grand Palace, ТЦ «Невский атриум», ТРК «Адмирал».
- В Ярославле также сообщается об отключении ГЛОНАСС.
Напомним, что у нас есть полезный гайд для навигации по городу при отключении мобильного интернета — сохраняйте себе.