Все ограничения в работе интернета и онлайн-сервисов в связи с 9 мая в России

Олег

Самокат

В ходе подготовке к празднованию 9 мая в разных регионах страны вводятся ограничения на работу интернет-сервисов, а иногда и сам интернет. Будем собирать здесь все официальные заявления о таких ограничениях и запретах. Пост обновляется.

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Домашний (кабельный) интернет
  • Работает в штатном режиме, заявлений не было.

Мобильный интернет
  • В Москве будет отключаться с раннего утра 7 мая как минимум до обеда 9 мая, независимо от оператора. Домашний интернет работает в штатном режиме.
  • Отключается в период 6 по 10 мая в Туле, Ярославле, Твери, Саранске, Курске.

Из-за этого могут не работать терминалы оплаты в магазинах, приложения для доставки еды из супермаркетов и агрегаторов, каршеринга, кикшеринга, аренды велосипедов, заказа такси.


Сервисы
  • Lamoda предупреждает о возможных ограничениях для курьерской доставки товаров по Москве в период с 7 по 9 мая включительно и рекомендует выбирать доставку в пункты выдачи.
  • «Яндекс» предупреждает о возможных перебоях в работе своих сервисов из-за отключения мобильного интернета.
  • «ВкусВилл» предупреждает, что в праздничные дни не будет работать экспресс-доставка и оплата картой курьеру.
  • Билайн, МТС, «Сбербанк», «ИВИ» «Самокат» и другие сервисы предупреждают о возможной нестабильной работе из-за проблем с мобильным интернетом в праздничные дни.
  • «Система быстрых платежей» предупреждает о возможных сложностях в проведении оплаты и переводов с 7 по 9 мая в Москве и Московской области.

Транспорт
  • Авиакомпания «Победа» отменяет часть рейсов, запланированных на 7 мая «из-за действия ограничений на работу аэропортов Центральной России». Для тех, которые все же состоятся, «возможны задержки и перенаправления на запасные аэродромы»
  • В Москве вводятся ограничения на использование сервисов такси, каршеринга, аренды электросамокатов и велосипедов на 7 и 9 мая, по заявлению дептранса столицы.
  • В Санкт-Петербурге вводится запрет езды на электросамокатах и других СИМ с 6 по 10 мая в пяти районах: Центральном, Адмиралтейском, Петроградском, Василеостровском и Московском.
  • Из-за перебоев с мобильным интернетом могут быть проблемы с пополнением карты «Тройка», а также с оплатой проезда в общественном транспорте. Мосгортранс рекомендует пользователям общественного транспорта пополнить карту "Тройка" до наступления праздничных дней.
  • Власти Ярославля заверили, что в случае неработоспособности терминалов оплаты проезда штрафовать безбилетных пассажиров не будут; из других городов и регионов таких заявлений пока не поступало.

Инфраструктура
  • В Санкт-Петербурге вводятся ограничения работы торгово-развлекательных центров. С 10 до 16 часов 9 мая будет приостановлена работа ТРК «Галерея», ТК «Невский центр», универмага «Большой гостиный двор», ТД «Пассаж», Grand Palace, ТЦ «Невский атриум», ТРК «Адмирал».
  • В Ярославле также сообщается об отключении ГЛОНАСС.


Напомним, что у нас есть полезный гайд для навигации по городу при отключении мобильного интернета — сохраняйте себе. 

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Cсылки по теме:
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Комментарии

YABLOKOFON
+373
YABLOKOFON
Чтоб это победобесие, ни поработать ни погулять музыку послушать, твари
Сегодня в 11:32
#
samOsebe
+620
samOsebe YABLOKOFON
Пусть лучше так, чем прилеты из 404-й
Сегодня в 11:57
#
YABLOKOFON
+373
YABLOKOFON samOsebe
Сколько ваты набежало 😂
час назад в 16:25
#
samOsebe
+620
samOsebe YABLOKOFON
курьерама? урюкстан?
48 минут назад
#
YABLOKOFON
+373
YABLOKOFON samOsebe
Самая свердержавная сверхдержава где прорыв за прорывом во всех сферах и аналогoвнетах видимо не имеет ПВО что бы сбить какие то дроны за 300км до Москвы именно по этому я вынужден сидеть дома и смотреть победобесие вместо того чтобы пойти покурьерить даже купить себе ничего не смогу как и миллионы москвичей. Конечно же вина на 404й других же причин нету да и проблем в стране тоже нет все отлично правда только по телевизору
час назад в 16:31
#
Anatoly076
+318
Anatoly076 YABLOKOFON
Ой, это все что вас беспокоит в данном случае? 🤯
Сегодня в 14:24
#
YABLOKOFON
+373
YABLOKOFON Anatoly076
А что меня беспокоить должно мне плевать на поаздник победобесие и лицемерия, я хотел выйти поработать и не могу
час назад в 16:33
#
samOsebe
+620
samOsebe Anatoly076
пиццу развезти не может, бедный)
47 минут назад
#
+3
сантехник
В том году такого не было
Сегодня в 11:58
#
+3
сантехник
Почему если летят из украины не сбивать на границе зачем ждать пока долетят и упадут на дома ,больницы и тд
Сегодня в 12:00
#
YABLOKOFON
+373
YABLOKOFON сантехник
Затем что у сверхдержавы видимо то самое хваленое ПВО оказалось выдумкой вот и глушат связь потому что нету нихрена все попилено распилено и по карманам нужных людей
час назад в 16:35
#
Yuri Konst
+61
Yuri Konst
Оно того стоит?
Сегодня в 12:28
#
tellurian
+2342
tellurian
Считал кто-то потери бизнеса и государства, города, от потери налогов и не только, от этих всех действий? Стоит ли оно того?
Есть парк патриот и там проводить парад самое разумное. Имхо
Сегодня в 13:33
#
+3
сантехник
Интернет дали только на долго ли
Сегодня в 14:14
#
+71
olegvl2
Да, задолбали мракобесы и маразматики
час назад в 16:46
#
+3
сантехник
Интернета опять или снова нету
14 минут назад
#
+3
сантехник
Через нас летели сегодня ночью с другой стороны получаеться не только с украины запускают но и с других стран
11 минут назад
#
+3
сантехник
Насчет городков да осталось только названия шахты ищё при пьянеце взорвали пусковые
4 минуты назад
#
+3
сантехник
Интернет есть у билайна в 2джи пока работает почту телеграм вотцап можно посмотреть
минуту назад
#