Все ограничения в работе интернета и онлайн-сервисов в связи с 9 мая в России





В ходе подготовке к празднованию 9 мая в разных регионах страны вводятся ограничения на работу интернет-сервисов, а иногда и сам интернет. Будем собирать здесь все официальные заявления о таких ограничениях и запретах. Пост обновляется.

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