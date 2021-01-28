Apple объявила, что её обновленная политика конфиденциальности App Tracking Transparency (ATT) вступит в силу, начиная со следующих бета-версий iOS 14, iPadOS 14 и tvOS 14. По словам компании, публичные версии будут выпущены в начале весны.
Изначально требование должно было вступить в силу в сентябре прошлого года, но Apple решила его отложить, чтобы дать разработчикам больше времени на подготовку. В связи с этими изменениями приложения для iPhone, iPad и Apple TV должны будут получить разрешение пользователей на отслеживание их активности в других программах и на веб-сайтах с помощью случайного рекламного идентификатора (IDFA).
При первом запуске приложений, которые хотят отслеживать пользовательские действия, будет предложено «Разрешить отслеживание» или «Попросить не отслеживать». Некоторые разработчики уже добавили этот запрос в свое программное обеспечение добровольно.
Если пользователь выберет «Попросить не отслеживать», то Apple заблокирует доступ разработчика приложения к IDFA. Помимо этого, появится возможность управлять своими предпочтениями в разделе «Настройки» > «Конфиденциальность» > «Отслеживание».
Несколько рекламных сетей и компаний раскритиковали новую политику конфиденциальности Apple. Facebook заявляет, что это решение нанесёт ущерб малому бизнесу. Марк Цукерберг назвал эти действия корыстными и неконкурентными.
Некоммерческая организация Electronic Frontier Foundation назвала высказывания Facebook смехотворными, заявив, что компания Марка Цукерберга на самом деле опасается финансовых потерь и сокращения аудитории, если пользователи узнают больше о том, сколько собирается личных данных. Разработчики браузера Firefox также поддержали обновленную политику конфиденциальности Apple, назвав её «огромной победой для потребителей».
Google публично не критиковала решение Apple, но в своем вчерашнем сообщении в блоге предупредила разработчиков, что они могут ощутить «значительное влияние» на свои доходы от рекламных инструментов Google на iOS после вступления в силу ATT. Поисковый гигант также рассказал, что перестанет собирать IDFA в своих приложениях для iOS, чтобы не использовать окно с запросом разрешение на отслеживание пользовательских данных.
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Изначально требование должно было вступить в силу в сентябре прошлого года, но Apple решила его отложить, чтобы дать разработчикам больше времени на подготовку. В связи с этими изменениями приложения для iPhone, iPad и Apple TV должны будут получить разрешение пользователей на отслеживание их активности в других программах и на веб-сайтах с помощью случайного рекламного идентификатора (IDFA).
При первом запуске приложений, которые хотят отслеживать пользовательские действия, будет предложено «Разрешить отслеживание» или «Попросить не отслеживать». Некоторые разработчики уже добавили этот запрос в свое программное обеспечение добровольно.
Если пользователь выберет «Попросить не отслеживать», то Apple заблокирует доступ разработчика приложения к IDFA. Помимо этого, появится возможность управлять своими предпочтениями в разделе «Настройки» > «Конфиденциальность» > «Отслеживание».
Несколько рекламных сетей и компаний раскритиковали новую политику конфиденциальности Apple. Facebook заявляет, что это решение нанесёт ущерб малому бизнесу. Марк Цукерберг назвал эти действия корыстными и неконкурентными.
Некоммерческая организация Electronic Frontier Foundation назвала высказывания Facebook смехотворными, заявив, что компания Марка Цукерберга на самом деле опасается финансовых потерь и сокращения аудитории, если пользователи узнают больше о том, сколько собирается личных данных. Разработчики браузера Firefox также поддержали обновленную политику конфиденциальности Apple, назвав её «огромной победой для потребителей».
Google публично не критиковала решение Apple, но в своем вчерашнем сообщении в блоге предупредила разработчиков, что они могут ощутить «значительное влияние» на свои доходы от рекламных инструментов Google на iOS после вступления в силу ATT. Поисковый гигант также рассказал, что перестанет собирать IDFA в своих приложениях для iOS, чтобы не использовать окно с запросом разрешение на отслеживание пользовательских данных.
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