Samsung

Состоялась онлайн-презентация Samsung Unpacked. На ней представили смартфоны Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, беспроводные наушники Galaxy Buds Pro и маячки для отслеживания предметов Galaxy SmartTag. В этой заметке мы собрали все ролики с мероприятия и не только.

Анонс Galaxy Buds Pro



Анонс Galaxy SmartTag



Анонс Galaxy S21 и S21+



Знакомство с Galaxy S21 и S21+



Анонс Galaxy S21 Ultra



Galaxy S21 Ultra: камера



Galaxy S21 Ultra: цвет Phantom Black



Galaxy S21 и S21+ — эксклюзивные цвета



Galaxy S21 Ultra: официальный трейлер



Galaxy Buds Pro: иммерсивный звук и система активного шумоподавления


 
Galaxy S21 Ultra: официальный трейлер



Galaxy Buds Pro: функциональность



Galaxy Buds Pro: трейлер



Galaxy Buds Pro: первый взгляд



Galaxy S21 и S21+ — первый взгляд



Galaxy S21 Ultra: первый взгляд



Galaxy S21: официальная распаковка



Galaxy S21+ — официальная распаковка



Galaxy S21 Ultra: официальная распаковка



Galaxy Unpacked: самые интересные моменты презентации



Мероприятие Galaxy Unpacked целиком



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