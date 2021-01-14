Состоялась онлайн-презентация Samsung Unpacked. На ней представили смартфоны Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, беспроводные наушники Galaxy Buds Pro и маячки для отслеживания предметов Galaxy SmartTag. В этой заметке мы собрали все ролики с мероприятия и не только.
Анонс Galaxy Buds Pro
Анонс Galaxy SmartTag
Анонс Galaxy S21 и S21+
Знакомство с Galaxy S21 и S21+
Анонс Galaxy S21 Ultra
Galaxy S21 Ultra: камера
Galaxy S21 Ultra: цвет Phantom Black
Galaxy S21 и S21+ — эксклюзивные цвета
Galaxy S21 Ultra: официальный трейлер
Galaxy Buds Pro: иммерсивный звук и система активного шумоподавления
Galaxy S21 Ultra: официальный трейлер
Galaxy Buds Pro: функциональность
Galaxy Buds Pro: трейлер
Galaxy Buds Pro: первый взгляд
Galaxy S21 и S21+ — первый взгляд
Galaxy S21 Ultra: первый взгляд
Galaxy S21: официальная распаковка
Galaxy S21+ — официальная распаковка
Galaxy S21 Ultra: официальная распаковка
Galaxy Unpacked: самые интересные моменты презентации
Мероприятие Galaxy Unpacked целиком
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