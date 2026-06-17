Все смартфоны жителей РФ поставят на строгий учёт. Как будет работать база IMEI-номеров?
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Совет Федерации на пленарном заседании 17 июня 2026 года одобрил закон, который вводит основы функционирования единой базы идентификационных номеров мобильных устройств (IMEI). Документ входит во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству («Антифрод-2»).
Согласно новому закону, каждое ввозимое в Россию мобильное устройство будет получать уникальный 15-значный IMEI-номер, позволяющий идентифицировать гаджет в сети оператора. Все такие номера будут внесены в единую базу данных с указанием статуса устройства — разрешено оно к использованию или запрещено. Вносить сведения в базу смогут операторы связи и государственные органы, перечень которых определит правительство. При этом плата за включение устройств в базу взиматься не будет.
Операторов связи обяжут указывать в базе, с какой именно SIM-картой закреплено каждое устройство по его IMEI-коду. Если в базе данных будет содержаться запрет на использование конкретного IMEI-кода, оператор не сможет оказывать услуги связи с его применением. Таким образом, SIM-карта будет привязываться к конкретному смартфону, а нелегально ввезённые или украденные аппараты окажутся заблокированными в сетях российских операторов.
В скором времени этот закон поступит на подпись к президенту. Предполагается, что он вступит в силу 1 сентября 2026 года.
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Источник в Правительстве РФ опроверг появившиеся в СМИ и соцсетях сообщения о том, что в России якобы вводится обязательная постановка смартфонов на «государственный учёт» в связи с созданием базы IMEI-номеров. По словам собеседника, в одобренном Советом Федерации законопроекте нет норм, обязывающих владельцев регистрировать свои устройства, а также запрета на использование телефонов, не включённых в эту базу. Точные параметры функционирования базы IMEI будут определены позднее — специальными подзаконными актами, которые только предстоит разработать.
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