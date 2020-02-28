





Эра космического туризма началась в 1990 году, когда японский космонавт Тоёхиро Акияма посетил станцию «Мир» на космическом корабле Союз ТМ-11. С тех пор на «Мире» и МКС побывало более десятка туристов, каждый из которых выложил за такое путешествие от 20 до 50 млн долларов, однако на данный момент такие полеты прекращены.Получается, что простой миллиардер больше никак не может попасть в космос? Не совсем — такие проекты готовят различные компании, и о них мы сегодня и поговорим.Самый дешевый и простой способ — это короткий суборбитальный полет. Вас поднимут на высоту около 100 км, до границы космоса, согласно Международной федерации аэронавтики, где вы сможете насладиться черным небом над головой, узнать, круглая Земля или плоская, и сделать парочку селфи. После этого космоплан начнет падать обратно на Землю, вы пару минут будете ощущать невесомость, с десяток минут — перегрузки, и в конечном итоге приземлитесь на поверхность нашей планеты, где вас торжественно назовут космонавтом и выпишут грамоту.Компания Virgin Galactic уже десять лет обещает, что такой аттракцион будет доступен «в этом или следующем году», но, кажется, теперь они действительно близки к коммерческому запуску. Их космоплан VSS Unity за последние 4 года серьезно поднял планку по скорости и высоте полета: так, в 2016 году он достиг отметки в 34.9 км над уровнем моря, а в прошлом — уже 89.92 км на скорости 3.04 Маха. При этом особенность такого полета в том, что для запуска VSS Unity не нужна дорогостоящая аренда космодрома: до высоты в 13 км космоплан поднимает специальный самолет-носитель WhiteKnightTwo, а дальше VSS Unity отделяется и продолжает подъем на собственном ракетном движке.Сколько же стоит такой полет? Первоначальные цены были выше 10 миллионов долларов, теперь же, по прогнозам, она составит от 1 до 5 миллионов. Пока что компания собрала предоплату от 600 потенциальных астронавтов в размере $250 000 с каждого, а первый коммерческий полет предварительно назначен на лето 2020 года.В бюджетном космическом туризме Virgin Galactic столкнется с конкуренцией со стороны Blue Origin, ракетной компании Джеффа Безоса, основателя Amazon. Правда, Blue Origin решила пойти по другому пути: их многоразовый космический корабль «New Shepard» представляет собой пилотируемую капсулу, которую выводит на орбиту одноступенчатый ракета-носитель. Далее капсула отдельно спускается на Землю на парашютах, а ракета-носитель также отдельно вертикально садится обратно на космодром.11 декабря 2019 года 18-метровая ракета-носитель вывела капсулу, которая может вместить 6 человек, на высоту в 104.5 км. Спустя 7 минут 30 секунд ракета-носитель смогла приземлиться обратно на полигон, а еще через три минуты на парашютах на поверхность вернулась и капсула. По словам генерального директора Blue Origin Боба Смита коммерческие полеты могут начаться уже в этом году, однако стоимость пока не известна.Однако такой десятиминутный полет — явно не то, чего вы хотите получить за несколько миллионов долларов. И если вы хотите побыть на орбите дольше — подождите, пока такую возможность предоставит SpaceX. Компания не раз уже показала, что ее капсула Dragon способна достичь орбиты и даже избежать разрушения при взрыве ракета-носителя. SpaceX сотрудничает с туристической компанией Space Adventures, чтобы предложить орбитальные полеты вокруг Земли в 2021 или 2022 годах.Космический корабль Dragon — первый из коммерческих аппаратов, пристыковавшихся к МКС, и произошло это первый раз в 2012 году. Всего такие корабли совершили 20 полетов, последний в 2019 году. «Эта историческая миссия проложит путь к тому, чтобы сделать космический полет возможным для всех людей, которые мечтают о нем», — сказал Гвинн Шотвелл, президент SpaceX, в пресс-релизе. (Хотя, скорее всего, пока что для тех, у кого кошельки такие же большие, как и их мечты).Заинтересованные лица заработают право хвастаться тем, что они станут самыми высоко летающими космическими туристами, поскольку орбита корабля Dragon в афелии в два раза выше, чем у Международной космической станции. Согласно пресс-релизу, участники полета будут наслаждаться видом планеты, последний раз который наблюдали астронавты программы Gemini в 1960-х годах, а также будут находиться в невесомости в течение всего космического полета, который составит не менее 90 минут — время одного витка вокруг Земли.Стоимость для конечного миллиардера пока не была озвучена, однако известно, что НАСА заплатит за одно место в капсуле Dragon около 55 млн долларов. И да, имеется ввиду полет без стыковки с МКС, только «туда и обратно»: по словам президента SpaceX, это существенно удешевило путешествие.Провести несколько дней на орбите — вполне реалистичная возможность, ей уже пользовались космические туристы, летавшие на МКС и «Мир».НАСА объявило прошлым летом, что позволит туристам ночевать на МКС по выгодной цене всего в $35 000 за ночь. Но, прежде чем вы откажетесь от своего места в космоплане Virgin Galactic, имейте в виду, что эта цифра представляет собой цену только за «номер», без «трансфера». И если у вас нет собственной ракеты, то вам, вероятно, придется заплатить за место в корабле Dragon или Союз, что увеличит стоимость отдыха на пару-тройку порядков.После этого объявления компания Bigelow Space Operations сразу же заявила о готовности приобрести четыре места в капсуле Dragon, а стоимость одномесячного тура на МКС для туриста составит всего 52 млн долларов. Правда, компания в итоге отказалась от таких наполеоновских планов.Также возникает вопрос, где будут жить туристы: МКС не резиновая, и с десяток человек на ней будут мешать друг другу. С этой целью НАСА недавно достигло соглашения с компанией Axiom Space о строительстве коммерческого модуля и присоединении его к МКС. Он может быть запущен уже в 2024 году, и это будет первым шагом к сборке частной космической станции, с дизайнерскими интерьерами и бесплатным Wi-Fi.Компания Axiom надеется начать продавать 10-дневные туры на МКС уже в следующем году, сообщается на ее сайте. Правда, цена там не указана, но НАСА сообщает, что компания уже подписала контракт с клиентом в прошлом году на сумму в 55 миллионов долларов.Еще одной компанией, собирающейся открыть отель на орбите, стала Orion Span — она планирует создать космическую станцию Aurora к 2022 году. 12-дневый тур, как сообщается, обойдется всего в 9.5 миллионов долларов — отличная цена, с учетом того, что она включает в себя «ракетный трансфер». Правда, в последнее время нет ни слова о том, что Orion Span находится на пути к достижению своей цели, однако сайт компании принимает полностью возвращаемую предоплату в размере всего-то 80 000 долларов США. Оплата в биткойнах принимается, не потеряйте свой чек.Если вы планируете путешествие за пределы низкой околоземной орбиты в обозримом будущем, то ваше имя, вероятно, Юсаку Маэдзава. В 2018 году основатель SpaceX Илон Маск сообщил, что Маэдзава, миллиардер, основатель крупнейшего японского сайта Zozotown, продающего модную одежду, забронировал поездку, в рамках которой планируется облет Луны без посадки на ее поверхность.Ракета, способная на такой полет, называется BFR, Big Falcom Rocket, и именно на ней Маск планирует покорить Луну и Марс. На данный момент ракета находится в стадии активной разработки и создания прототипа для полета — как никак, SpaceX обещала, что она сможет доставить груз на Марс к 2022 году.Ни Маэдзава, ни Маск не сообщили, сколько миллиардер выложил за недельный полет вокруг нашего спутника, однако основатель SpaceX намекнул, что сумма покрыла значительную часть расходов на разработку, которые оцениваются в 2-10 миллиардов долларов. К слову, сам Маэдзава недавно перестал заниматься компанией, продав ее контрольный пакет акций за 2.6 миллиардов долларов — отчасти для того, чтобы уделять больше времени на подготовку к полету на Луну, сообщает Forbes.Но если и Луна для вас — это слишком простая цель, то обратите внимание на Марс. Для строительства города на миллион человек потребуется множество специалистов, и Маск планирует снизить цену за билет в один конец до скромных 500 000 долларов, дабы даже не самые богатые люди могли продать недвижимость на Земле и присоединиться к покорителям Красной планеты. Ну и да, вы всегда можете взять кредит на эту сумму и потом его отработать в добровольном рабстве на другом небесном теле.Что же в итоге? А в итоге много планов и маловато действий. Реально в ближайшие годы получится или совершить суборбитальный полет на космоплане Virgin Galactic, или же облететь Землю на космическом корабле Dragon от SpaceX — потому что по крайней мере эти аппараты действительно летают, и уже не один год. А вот отели на орбите, и уж тем более путешествия на Луну и Марс — скорее всего дело куда более далекого будущего, и в лучшем случае такие полеты станут возможны к концу 2020-ых годов. Но отчаиваться не стоит: все больше компаний заинтересованы в космосе, и вполне может быть, что наши дети будут чартерами летать на Луну по цене перелета через Атлантику в бизнес-классе.