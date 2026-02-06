Все вдруг захотели этот девайс Apple и скупают его по всему миру. Что случилось?

Фото: Unsplash



Компания Apple отчиталась о резком росте спроса на планшеты. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, сегмент планшетов переживает взлет популярности — в 2025 году мировой рынок этих устройств вырос на 9,8%. Оказалось, что всему виной Apple: компания внезапно продала на 16,5% больше iPad, чем в прошлом году. Всего же «яблочных» планшетов в 2025-м купили почти 20 млн штук.Сейчас доля iPad на мировом рынке планшетов составляет внушительные 44,9%. Компания опережает всех конкурентов в лице Samsung (14,7%), Lenovo (8,8%), Huawei (6,9%)и Xiaomi (6,4%). Все остальные бренды вместе взятые занимают 18,3% поставок.Что касается причин такого резкого спроса на iPad, то сама Apple объясняет их просто: она выпустила крайне удачные и классные модели iPad 11 и iPad Pro M5. Именно их и покупают чаще всего.