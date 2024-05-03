Все захотят iPad 11 благодаря новой идее Apple

Олег

Фото: Apple


Компания Apple собирается удешевить следующую базовую модель iPad, чтобы еще больше интегрироваться в рынок доступных планшетов. Сейчас на нем царствуют китайские и южнокорейские Android-планшеты.

Согласно WCCF Tech, Apple рассматривает разные способы удешевления будущего iPad 11, чтобы повысить спрос на свои планшеты. Компания хочет максимально отдалить его прайс от iPad Air и заодно покорить рынок бюджетных планшетов. При этом функциональные возможности урезать не планируется: iPad 11 должен стать дешевле, но ничем не хуже «десятки». Отмечается, что ценник едва ли достигнет $329, но вполне может стать ниже $400.

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Напомним, что после большого редизайна iPad 10 прибавил в цене относительно iPad 9 — новинка стоила $449 против $329 у предшественника. Переплатить было за что: планшет стал выглядеть современно, веб-камера наконец переехала на «правильную» сторону, а сканер Touch ID — в кнопку Power. Более свежий чип тоже не стоит списывать со счетов. И всё же iPad 10 стал непозволительно дорогим; по крайней мере, Apple пришла к такому мнению, а мы не станем её разубеждать. 

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Источник:
WCCF Tech
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