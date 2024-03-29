Все зарубежные интернет-покупки обложат пошлиной

Александр



По данным «Ведомостей», в таможенное законодательство Евразийского экономического союза (ЕЭАС) внесены изменения, которые предусматривают взимание с граждан пошлин за приобретение любых товаров в зарубежных интернет-магазинах и маркетплейсах. Размер пошлины пока не определён.

«В отношении товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами, подлежат уплате таможенная пошлина в отношении товаров электронной торговли и в случае, если это предусмотрено законодательством государства-члена ЕЭАС, — налоги», — указано в протоколе по итогам заседания Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

В настоящее время беспошлинный порог составляет 1000 евро в месяц, а с 1 апреля истекает срок действия решения ЕЭК о повышении порога, в результате чего он снизится до 200 евро. С суммы превышения необходимо платить 15-процентную таможенную пошлину. Для сохранения более высокого порога требуется новое решение ЕЭК, согласованное на уровне руководства государств, но подготовка таких не начиналась.

Цель поправок — «выведение товаров, приобретенных с помощью электронных ресурсов, в отдельную категорию с особенностями их таможенного администрирования». Точный срок вступления их в силу пока неизвестен, поскольку документ требует ратификации в парламентах стран-участниц ЕЭАС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация). Сейчас страны прорабатывают единую ставку таможенной пошлины на покупки с зарубежных интернет-площадок, причём обсуждаются различные варианты, в том числе введение дифференцированной шкалы в зависимости от категории товаров.

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