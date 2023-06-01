Всего одно коварное сообщение ломает WhatsApp — как защититься?

Олег

WA


Пользователи WhatsApp жалуются на сбой приложения — оно вылетает из-за ссылки в сообщениях. Сообщения появляются в Twitter.

Баг состоит в том, что мессенджер вылетает, если прислать в чат сообщение со ссылкой wa.me/settings. Обычно она ведет в настройки WhatsApp, но на Android-смартфонах вызывает циклическую перезагрузку. Необязательно даже нажимать на ссылку — достаточно перейти в чат, где она присутствует.

Сообщается, что единственный способ избавиться от глюка — это удалить чат со ссылкой. Разумеется, вся история переписки с человеком тоже сотрется. Если такой вариант не подходит, придется не заходить в чат, пока разработчики не исправят ошибку.

Судя по всему, ошибка присутствует в приложении WhatsApp для Android версии 2.23.10.77, но может проявляться и в других сборках. На момент публикации статьи это самая свежая версия WhatsApp в Google Play Store. 

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Источник:
Twitter
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