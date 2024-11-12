Вскрылась дата выхода iPhone SE 4. Эта новинка порвет рынок недорогих смартфонов
Олег Воронин
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Фото: Unsplash
Компания Apple начинает массовую сборку будущей среднебюджетной новинки — iPhone SE 4. В прошлый раз модель обновлялась в 2022 году, получив лишь новый чип и незначительно улучшенную камеру.
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Информация базируется на утечке от инсайдера Jukanlosreve, который ранее уже доказывал свою компетентность. Он сообщает, что завод LG Innotek уже начал производство модуля камеры для iPhone SE 4; по совместительству компания является крупным поставщиком камер для Apple. Обычно LG начинает массовое производство компонентов для будущих iPhone примерно за три месяца до их релиза, а значит iPhone SE 4 с большой вероятностью может быть представлен уже в марте 2025 года. Более ранние многочисленные утечки тоже указывали на первую половину 2025 года.
Источник считает, что презентацию iPhone SE 4 можно ждать 21 марта 2025 года, исходя из дат прошлых релизов среднебюджетника, а также графика производства деталей. Поскольку смартфон получит новый (для линейки) актуальный дизайн, современный чип и OLED-дисплей, можно не сомневаться — он всколыхнет рынок доступных смартфонов. Но лишь при условии, что ценник останется гуманным.