Вскрылась дата выхода iPhone SE 4. Эта новинка порвет рынок недорогих смартфонов

Олег


Фото: Unsplash


Компания Apple начинает массовую сборку будущей среднебюджетной новинки — iPhone SE 4. В прошлый раз модель обновлялась в 2022 году, получив лишь новый чип и незначительно улучшенную камеру.

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Информация базируется на утечке от инсайдера Jukanlosreve, который ранее уже доказывал свою компетентность. Он сообщает, что завод LG Innotek уже начал производство модуля камеры для iPhone SE 4; по совместительству компания является крупным поставщиком камер для Apple. Обычно LG начинает массовое производство компонентов для будущих iPhone примерно за три месяца до их релиза, а значит iPhone SE 4 с большой вероятностью может быть представлен уже в марте 2025 года. Более ранние многочисленные утечки тоже указывали на первую половину 2025 года.

Источник считает, что презентацию iPhone SE 4 можно ждать 21 марта 2025 года, исходя из дат прошлых релизов среднебюджетника, а также графика производства деталей. Поскольку смартфон получит новый (для линейки) актуальный дизайн, современный чип и OLED-дисплей, можно не сомневаться — он всколыхнет рынок доступных смартфонов. Но лишь при условии, что ценник останется гуманным. 

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Источник:
Phone Arena
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Комментарии

0
дедМитяй
Будем посмотреть
час назад в 15:00
#
+421
Alex82
Уже зае …. эти слухи про SE 4, вот честно🤦🏻‍♂️
час назад в 15:06
#
Mers
+5318
Mers
Бла-бла-бла… ничего он не всколыхнет.
17 минут назад
#

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