Вскрылась досадная особенность iPhone 16e







Apple только представила новый iPhone 16e, и он ещё даже не поступил в продажу, но уже вызывает кучу вопросов, недопониманий и осуждений. Это единственный актуальный смартфон без поддержки фирменной технологии MagSafe.

Apple только представила новый iPhone 16e, и он ещё даже не поступил в продажу, но уже вызывает кучу вопросов, недопониманий и осуждений. Это единственный актуальный смартфон без поддержки фирменной технологии MagSafe.

При этом iPhone 16e поддерживает стандартную беспроводную зарядку Qi мощностью до 7,5 Вт. В нём тупо нет магнитного кольца, поэтому все аксессуары, включая кошельки MagSafe, зарядные устройства, пауэрбанки и держатели для автомобилей, не будут с ним работать. Более того, Apple даже не удосужилась встроить магниты в фирменные силиконовые чехлы для iPhone 16e по $39. При этом iPhone 16e поддерживает стандартную беспроводную зарядку Qi мощностью до 7,5 Вт. В нём тупо нет магнитного кольца, поэтому все аксессуары, включая кошельки MagSafe, зарядные устройства, пауэрбанки и держатели для автомобилей, не будут с ним работать. Более того, Apple даже не удосужилась встроить магниты в фирменные силиконовые чехлы для iPhone 16e по $39. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Возможно, это как-то связано с новым модемом C1, и Apple пришлось урезать MagSafe, чтобы магниты не создавали помех для сотовой связи, но это только мои личные догадки. Ждём тестов и разборки от iFixit.