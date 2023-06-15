Вскрылась еще одна веская причина купить новый MacBook Air 15’’

Фото: 9to5Mac
Компания Apple изменила комплектацию MacBook Air с релизом нового поколения ультрабука. Об этом пишет 9to5Mac.
Речь идет о зарядном устройстве. 13-дюймовые модели MacBook Air 2020 и 2022 года поставляются с зарядными устройствами мощностью 30 Ватт. Этого достаточно, чтобы комфортно зарядить небольшие ультрабуки, но о быстрой зарядке можно забыть. А вот в комплекте новой 15-дюймовой модели лежит гораздо более приятный зарядник.
Согласно источнику, Apple комплектует MacBook Air 15’’ блоком питания мощностью 70 Ватт. Но это не всё: новый зарядник изготовлен по технологии GaN, то есть он еще и гораздо компактнее, чем прежний «яблочный» блок питания на 67 Ватт. Получается, покупатели новинки получают сразу два бонуса, даже если приобретают базовую версию ультрабука.
Если вы колеблетесь между тремя моделями MacBook Air, то новый блок питания вполне может стать весомым аргументом, поскольку версии Air 2022 и 2023 года не особо отличаются, если не считать размер экрана и корпуса. Впрочем, новый блок питания можно купить и отдельно — Apple продает его за $65.
А еще определиться с выбором вам точно поможет наше подробное сравнение всех актуальных MacBook Air.
Компания Apple изменила комплектацию MacBook Air с релизом нового поколения ультрабука. Об этом пишет 9to5Mac.
Речь идет о зарядном устройстве. 13-дюймовые модели MacBook Air 2020 и 2022 года поставляются с зарядными устройствами мощностью 30 Ватт. Этого достаточно, чтобы комфортно зарядить небольшие ультрабуки, но о быстрой зарядке можно забыть. А вот в комплекте новой 15-дюймовой модели лежит гораздо более приятный зарядник.
Согласно источнику, Apple комплектует MacBook Air 15’’ блоком питания мощностью 70 Ватт. Но это не всё: новый зарядник изготовлен по технологии GaN, то есть он еще и гораздо компактнее, чем прежний «яблочный» блок питания на 67 Ватт. Получается, покупатели новинки получают сразу два бонуса, даже если приобретают базовую версию ультрабука.
Если вы колеблетесь между тремя моделями MacBook Air, то новый блок питания вполне может стать весомым аргументом, поскольку версии Air 2022 и 2023 года не особо отличаются, если не считать размер экрана и корпуса. Впрочем, новый блок питания можно купить и отдельно — Apple продает его за $65.
А еще определиться с выбором вам точно поможет наше подробное сравнение всех актуальных MacBook Air.
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