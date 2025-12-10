Top.Mail.Ru

Вскрылась истинная причина появления новой удобной функции iOS 26 и Android

Олег
iOS vs Android

Компании Apple и Google внедряют удобную систему переноса данных между ОС не по своей воле. Об этом пишет MacRumors.

Речь идет о внутрисистемном механизме миграции между iOS и Android в обе стороны. Ранее для этого использовались специальные приложения, но теперь Apple и Google начали интеграцию этой возможности на уровне ОС — в текущей закрытой бета-сборке Android она уже замечена, а в iOS 26 появится с грядущим апдейтом.

Согласно источнику, Apple и Google стараются не по своей инициативе. Европейская комиссия заявила, что упрощенная процедура миграции между смартфонами является примером того, как Закон о цифровых рынках (DMA) приносит пользу пользователям и разработчикам, а также прямым результатом этого закона.

«Пользователи должны иметь возможность выбирать новый телефон, основываясь на инновационных функциях, а не на том, где заблокированы их данные», — Еврокомиссия. 

То же самое касается и механизма переноса eSIM между iOS и Android, который был интегрирован в смартфоны ранее в этом году. Несмотря на прямое участие ЕС в этих изменениях, ожидается, что упрощенный перенос данных будет доступен по всему миру. 

Источник:
MacRumors
