Вскрылась неожиданная возможность камеры CMF Phone 1. Школьники будут в восторге

Оказалось, что смартфон оснащен недорогим ИК-сенсором разрешением 2 Мп, лучи которого могут проходить сквозь некоторые типы поверхностей и демонстрировать, что под ними находится. Особенно уязвимы перед CMF Phone 1 тонкие черные акриловые материалы. Например, владелец смартфона смог «просветить» пульт от телевизора и увидел батарейки под крышкой соответствующего отсека.К сожалению, Nothing молниеносно отреагировала на находку и выпустила патч, отключающий «рентген». В противном случае мог разгореться скандал на почве проблем с конфиденциальностью смартфона.