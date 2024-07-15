Вскрылась неожиданная возможность камеры CMF Phone 1. Школьники будут в восторге

Олег

CMF Phone 1


В новом смартфоне от суббренда Nothing обнаружена странная фича, которая не была заявлена производителем. Подробности собрали в Phone Arena.

Согласно источнику, один из первых покупателей CMF Phone 1 решил немного поэспериментировать со встроенными камерами: он поиграл с параметрами режима разработчика, а также установил стороннее приложение для съемки фото и видео. В результате получился аналог знаменитых приложений-«рентгенов» для просвечивания поверхности насквозь, которые были очень популярны у молодежи 2010-х.

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CMF Phone 1

Оказалось, что смартфон оснащен недорогим ИК-сенсором разрешением 2 Мп, лучи которого могут проходить сквозь некоторые типы поверхностей и демонстрировать, что под ними находится. Особенно уязвимы перед CMF Phone 1 тонкие черные акриловые материалы. Например, владелец смартфона смог «просветить» пульт от телевизора и увидел батарейки под крышкой соответствующего отсека.

К сожалению, Nothing молниеносно отреагировала на находку и выпустила патч, отключающий «рентген». В противном случае мог разгореться скандал на почве проблем с конфиденциальностью смартфона. 

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Источник:
Phone Arena
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