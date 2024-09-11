Вскрылась очередная хитрость Apple — на этот раз в iPhone 16 Pro



В сети появился результат тестирования нового iPhone 16 Pro, и смартфон оказался вовсе не прорывным. Об этом написали в Phone Arena.



Согласно источнику, в базе тестирования на производительность процессора Geekbench 6 появились результаты устройства с идентификатором iPhone 17,3. Если Apple не изменила маркировку айфонов, то это название принадлежит iPhone 16 Pro с новым разрекламированным чипом Apple A18 Pro. Похоже, что обещанное ускорение работы это просто маркетинг. Вот результат его тестирования:











На первый взгляд, результат очень хорош, но есть нюанс — цифры почти не отличаются от прошлогоднего iPhone 15, который набирает 2595 и 6651 баллов с чипом Apple A16. Что касается iPhone 15 Pro, то он и вовсе обходит новинку с результатом 2920 и 7447 баллов. Удивительно, но свежий флагман стал немного хуже прошлогоднего в многоядерном тесте, несмотря на микроскопический прирост в одноядерном. Напомним, что в обычной жизни смартфоны работают именно в многоядерном режиме. На первый взгляд, результат очень хорош, но есть нюанс — цифры почти не отличаются от прошлогоднего iPhone 15, который набирает 2595 и 6651 баллов с чипом Apple A16. Что касается iPhone 15 Pro, то он и вовсе обходит новинку с результатом 2920 и 7447 баллов. Удивительно, но свежий флагман стал немного хуже прошлогоднего в многоядерном тесте, несмотря на микроскопический прирост в одноядерном. Напомним, что в обычной жизни смартфоны работают именно в многоядерном режиме.