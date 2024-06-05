Вскрылась забавная причина, по которой iPhone Fold до сих пор не представлен

Компания Apple никак не может добиться желаемого качества дисплея от поставщиков. Об этом пишет Gizmochina.
Ранее мы сообщали, что разработка складных iPhone и iPad застопорилась из-за чрезмерно высоких требований Apple к гибким матрицам. Среди прочего, компания непременно хочет избавиться от видимой складке в месте сгиба, но до сих пор добиться этого не удалось ни одному производителю. Складку всё чаще называют неизбежной нормой, и многие пользователи её даже не замечают, но Apple считает иначе.
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Скорее всего, компания хочет подать идеально ровный складной дисплей как вау-фактор на рынке, который давно изобилует сгибаемыми устройствами. Однако добиться этого пока не получается. Теперь стало известно, что Apple даже привлекла к разработке LG и Samsung; первая разрабатывает матрицу для складного 10-дюймового iPad, а вторая — для iPhone Fold. Компания официально уведомила обоих вендоров, что устранение складки является решающим фактором для выпуска складного устройства. Иными словами, мы до сих пор не увидели iPhone Fold из-за… морщины на матрице.