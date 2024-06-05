Вскрылась забавная причина, по которой iPhone Fold до сих пор не представлен



Компания Apple никак не может добиться желаемого качества дисплея от поставщиков. Об этом пишет Gizmochina.



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Компания Apple никак не может добиться желаемого качества дисплея от поставщиков. Об этом пишет Gizmochina.Ранее мы сообщали , что разработка складных iPhone и iPad застопорилась из-за чрезмерно высоких требований Apple к гибким матрицам. Среди прочего, компания непременно хочет избавиться от видимой складке в месте сгиба, но до сих пор добиться этого не удалось ни одному производителю. Складку всё чаще называют неизбежной нормой, и многие пользователи её даже не замечают, но Apple считает иначе.



Скорее всего, компания хочет подать идеально ровный складной дисплей как вау-фактор на рынке, который давно изобилует сгибаемыми устройствами. Однако добиться этого пока не получается. Теперь стало известно, что Apple даже привлекла к разработке LG и Samsung; первая разрабатывает матрицу для складного 10-дюймового iPad, а вторая — для iPhone Fold. Компания официально уведомила обоих вендоров, что устранение складки является решающим фактором для выпуска складного устройства. Иными словами, мы до сих пор не увидели iPhone Fold из-за… морщины на матрице.