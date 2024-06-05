Вскрылась забавная причина, по которой iPhone Fold до сих пор не представлен

Олег

Фото: Gizmochina


Компания Apple никак не может добиться желаемого качества дисплея от поставщиков. Об этом пишет Gizmochina.

Ранее мы сообщали, что разработка складных iPhone и iPad застопорилась из-за чрезмерно высоких требований Apple к гибким матрицам. Среди прочего, компания непременно хочет избавиться от видимой складке в месте сгиба, но до сих пор добиться этого не удалось ни одному производителю. Складку всё чаще называют неизбежной нормой, и многие пользователи её даже не замечают, но Apple считает иначе.

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Скорее всего, компания хочет подать идеально ровный складной дисплей как вау-фактор на рынке, который давно изобилует сгибаемыми устройствами. Однако добиться этого пока не получается. Теперь стало известно, что Apple даже привлекла к разработке LG и Samsung; первая разрабатывает матрицу для складного 10-дюймового iPad, а вторая — для iPhone Fold. Компания официально уведомила обоих вендоров, что устранение складки является решающим фактором для выпуска складного устройства. Иными словами, мы до сих пор не увидели iPhone Fold из-за… морщины на матрице. 

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Источник:
Gizmochina
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Комментарии

Bor™
+624
Bor™
И правильно делают.
Сегодня в 11:40
#
SithV
+1693
SithV
ну вообще это критичный момент! что это за девайс у которого изнашивается дисплей?!
Сегодня в 11:52
#
tellurian
+1405
tellurian
На днях читал про статистику, всего 0,2% на рынке пользователей с раскладушками. Они очень дорогие.
С нового года купили 29000.
Сегодня в 11:58
#
+163
Nixon
И что здесь забавного?!
Сегодня в 12:23
#