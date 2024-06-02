Вскрылось долгожданное изменение iOS 18 и iPadOS 18



Компания Apple перерисует приложение настроек на iPhone и iPad. Об этом пишет MacRumors.



Свежие подробности о будущих ОС подвёз авторитетный аналитик и инсайдер Марк Гурман. Инсайд касается приложения «Настройки», которое в iOS и iPadOS существенно не менялось уже много лет, так что многие будут рады такому апдейту. С новыми версиями прошивки Apple лишь добавляла, убирала и переименовывала отдельные пункты, а также один раз скруглила углы у «островков» разделов настроек.







Согласно источнику, «Настройки» ждет большое обновление. Прежде всего, приложение получит редизайн с «реорганизованным, более чистым макетом», так что ориентироваться в нем будет проще. Еще в «Настройках» улучшат поиск, поскольку сейчас он работает криво и далеко не всегда находит нужные пункты. Также в настройки будет глубоко интегрирована Siri, которая теперь сможет управлять всеми параметрами, а не только несколькими, как сейчас.



Изменениям подвергнутся также «Настройки» macOS 15, которые уже были кардинально переработаны пару лет назад. Они получат новый дизайн и будут реорганизованы. Категории «Уведомления» и «Звук» будут сдвинуты ниже в списке, а «Общие настройки» — повыше. В них включат раздел с обоями и настройкой дисплеев.