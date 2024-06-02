Вскрылось долгожданное изменение iOS 18 и iPadOS 18

Олег

iOS 18


Компания Apple перерисует приложение настроек на iPhone и iPad. Об этом пишет MacRumors.

Свежие подробности о будущих ОС подвёз авторитетный аналитик и инсайдер Марк Гурман. Инсайд касается приложения «Настройки», которое в iOS и iPadOS существенно не менялось уже много лет, так что многие будут рады такому апдейту. С новыми версиями прошивки Apple лишь добавляла, убирала и переименовывала отдельные пункты, а также один раз скруглила углы у «островков» разделов настроек.

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Согласно источнику, «Настройки» ждет большое обновление. Прежде всего, приложение получит редизайн с «реорганизованным, более чистым макетом», так что ориентироваться в нем будет проще. Еще в «Настройках» улучшат поиск, поскольку сейчас он работает криво и далеко не всегда находит нужные пункты. Также в настройки будет глубоко интегрирована Siri, которая теперь сможет управлять всеми параметрами, а не только несколькими, как сейчас.

Изменениям подвергнутся также «Настройки» macOS 15, которые уже были кардинально переработаны пару лет назад. Они получат новый дизайн и будут реорганизованы. Категории «Уведомления» и «Звук» будут сдвинуты ниже в списке, а «Общие настройки» — повыше. В них включат раздел с обоями и настройкой дисплеев. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

SithV
+1690
SithV
поиск в настройках криво работает?! вот так новость… может это юзеры не помнят как называются различные функции? ну тогда тут даже сири и нейросети не помогут; «открой мне настройки ну этого… ну типа чтоб вот там заходишь и… ну в приложении, да, как же его…»
Сегодня в 13:24
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+649
pincher SithV
Полностью согласен… поиск в настройках всегда работал как надо, а то что пользователь название пункта настроек не помнит тут уж проблема не в системе🤦🏻‍♂️ Считаю в статье некорректно написано именно словосочетание «криво работает»🤣🤣🤣
Сегодня в 14:41
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+10
spb178
Дауны пользователи, которые перешли с андройда и нихера не понимают в айфонах и начинают писать всякую чушь
2 часа назад в 15:33
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