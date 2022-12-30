Вскрылся серьезный побочный эффект ухода Apple и Samsung из России

В России зафиксирован резкий всплеск интереса к ремонту смартфонов и другой зарубежной техники. Об этом пишут «Известия».
Согласно источнику, в 2022 году в России взлетел спрос на услуги по ремонту зарубежной электроники и бытовой техники. На некоторых площадках с бесплатными объявлениями количество таких запросов за последние три месяца было на 180% больше, чем в январе. В сентябре-октябре 2022 года на «Авито» в разделе услуг россияне искали мастера по ремонту бытовой техники на 62% чаще, чем в тот же период 2021 года.
Эксперты и анонимные источники, опрошенные «Известиями», считают, что всплеск интереса к ремонту смартфонов и другой электроники случился из-за того, что большие популярные бренды вроде Apple и Samsung ушли из России и перестали официально поставлять свои устройства.
Напомним, что после ухода брендов и скачков курса рубля к доллару и евро в стране набрали популярность продажи подержанных, «кустарно» восстановленных и отремонтированных смартфонов, а также устройств от мелких китайских вендоров. Отмечается, что все эти девайсы не отличаются высокой живучестью и качеством, поэтому ремонтировать их приходится гораздо чаще. Как следствие, мастера по ремонту и обслуживанию смартфонов стали гораздо более востребованы.
Еще одна причина роста спроса на ремонт электроники — более рациональное отношение россиян к покупке дорогих гаджетов. Всё больше людей решают починить свое устройство и пользоваться им дальше, вместо того чтобы покупать новое.
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