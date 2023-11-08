Вскрыта необъявленная возможность MacBook Pro 16 с чипом M3. Это очень круто!

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Компания Apple ускорила зарядку MacBook Pro 2023 модельного года. Об этом пишет MacRumors.



Ранее MacBook Pro 2021 и 2022 годов могли заряжаться через USB-С-порт с максимальной мощностью до 100 Ватт. Получить 140 Ватт можно было лишь с использованием оригинального кабеля MagSafe 3. Теперь же всё изменилось.







Согласно источнику, свежие MacBook Pro с 16-дюймовым дисплеем умеют заряжаться максимально быстро через порт USB-C, а не только через MagSafe 3. Во всех случаях предельная мощность составляет 140 Ватт.



Это нововведение позволит не привязываться к определенному порту, чтобы получить максимально быструю зарядку. Разумеется, кабель USB-С нужен соответствующий — рекомендованная пропуская способность не ниже 240 Ватт.



Что касается моделей с 14-дюймовым дисплеем, то никаких изменений нет — максимальная мощность их зарядка была и остается на уровне 96 Ватт.