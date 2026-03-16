Вскрыта обоснованная причина перейти на iPhone и больше никогда не покупать Android-смартфон

Эксперты по кибербезопасности обнаружили серьезнейшую проблему, которая затрагивает четверть всех Android-смартфонов в мире. О ней пишут в Phone Arena.

MT6739, MT6761, MT6765, MT6768, MT6781, MT6789, MT6813, MT6833, MT6853, MT6855, MT6877, MT6878, MT6879, MT6880, MT6885, MT6886, MT6890, MT6893, MT6895, MT6897, MT6983, MT6985, MT6989, MT6990, MT6993, MT8169, MT8186, MT8188, MT8370, MT8390, MT8676, MT8678, MT8696, MT8793, MT2737.

Согласно источнику, речь идет о дефекте чипа MediaTek, который позволяет взломать любой из 875 миллионов существующих смартфонов менее чем за минуту — всё потому, что в дефектных чипах неисправна система хранения и шифрования код-пароля. Уязвимость затронула 25% активных Android-устройств, получила номер CVE 2026-20435 и позволяет хакеру удаленно взломать девайс буквально по щелчку пальцев, даже если он заблокирован в режиме ожидания со включенным пин-кодом любой сложности и биометрическими датчиками.Уязвимость позволяет хакеру получить корневой ключ шифрования системы, с помощью которого он может выгрузить себе со смартфона все зашифрованные данные и прочитать их. Более того, она дает возможность удаленно заставить смартфон считать верным любой приложенный к сканеру отпечаток пальца, даже если он не сохранен в системе. Вот неполный список уязвимых чипсетов:Среди этих процессоров есть суперпопулярный чип с маркетинговым названием Helio G99. Большинство из них устанавливались в смартфоны брендов Oppo, Realme, Vivo и Xiaomi, а также CMF и Nothing. Сообщается, что мартовский патч безопасности исправляет эту уязвивимость, но только в случае, если ваш смартфон всё еще поддерживает такие апдейты.Это не первая (и наверняка не последняя) масштабная уязвимость Android-смартфонов; на iOS-девайсах ничего настолько массового пока не встречалось.