Вскрыта обоснованная причина перейти на iPhone и больше никогда не покупать Android-смартфон

Эксперты по кибербезопасности обнаружили серьезнейшую проблему, которая затрагивает четверть всех Android-смартфонов в мире. О ней пишут в Phone Arena.
Согласно источнику, речь идет о дефекте чипа MediaTek, который позволяет взломать любой из 875 миллионов существующих смартфонов менее чем за минуту — всё потому, что в дефектных чипах неисправна система хранения и шифрования код-пароля. Уязвимость затронула 25% активных Android-устройств, получила номер CVE 2026-20435 и позволяет хакеру удаленно взломать девайс буквально по щелчку пальцев, даже если он заблокирован в режиме ожидания со включенным пин-кодом любой сложности и биометрическими датчиками.
Уязвимость позволяет хакеру получить корневой ключ шифрования системы, с помощью которого он может выгрузить себе со смартфона все зашифрованные данные и прочитать их. Более того, она дает возможность удаленно заставить смартфон считать верным любой приложенный к сканеру отпечаток пальца, даже если он не сохранен в системе. Вот неполный список уязвимых чипсетов:
- MT6739, MT6761, MT6765, MT6768, MT6781, MT6789, MT6813, MT6833, MT6853, MT6855, MT6877, MT6878, MT6879, MT6880, MT6885, MT6886, MT6890, MT6893, MT6895, MT6897, MT6983, MT6985, MT6989, MT6990, MT6993, MT8169, MT8186, MT8188, MT8370, MT8390, MT8676, MT8678, MT8696, MT8793, MT2737.
Среди этих процессоров есть суперпопулярный чип с маркетинговым названием Helio G99. Большинство из них устанавливались в смартфоны брендов Oppo, Realme, Vivo и Xiaomi, а также CMF и Nothing. Сообщается, что мартовский патч безопасности исправляет эту уязвивимость, но только в случае, если ваш смартфон всё еще поддерживает такие апдейты.
Это не первая (и наверняка не последняя) масштабная уязвимость Android-смартфонов; на iOS-девайсах ничего настолько массового пока не встречалось.