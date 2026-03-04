Вскрыта подноготная умных очков: вместо супер-ИИ — полный офис африканцев, отсматривающих вашу жизнь

Фото: Meta*
В развитии технологий, задействованные в умных очках, напрямую участвуют сотни живых людей, отсматривающих и размечающих контент. Об говорится в расследовании издания SVD.
Мужчина работает «аннотатором данных», и таких рабочих очень много. Все эти люди сидят в офисах и отсматривают тонны фото- и видеоматериалов, размечая их для нейросетей. На экранах они обводят рамки вокруг цветочных горшков и дорожных знаков, следят за контурами, регистрируют пиксели и дают названия объектам: автомобилям, лампам, людям. Всё это необходимо для безостановочного обучения нейросетей.
Фото: SVD
Такой подход может показаться логичным, однако есть нюанс: размечаемые материалы получены прямо с пользовательских устройств и нередко содержат довольно личные эпизоды их жизни. Работник поделился, что в офисах отсматривают в том числе ролики, на которых видны банковские карты людей, посещения туалета, секс и другие интимные моменты. Некоторые видео могут вызвать «огромные скандалы», если утекут в сеть.
«Я видел видео, где мужчина кладет очки на прикроватную тумбочку и выходит из комнаты. Вскоре после этого входит его жена и переодевается. … Возможно, кто-то ходил в очках или случайно был в них, а потом партнер этого человека оказался в ванной, или он сам только что вышел оттуда голым. … Мы видим всё — от гостиных до обнажённых тел. В базах данных Meta хранится подобный контент. Люди могут записывать себя неправильным образом и даже не понимать, что именно они записывают. Это реальные люди, такие же, как вы и я. … Мы видим чаты, где кто-то обсуждает преступления или протесты. Это могут быть и очень мрачные вещи».
Фото: Meta*
Работники заметно нервничают на интервью: они подписывали много договоров о неразглашении, и если общение с журналистами вскроется, то их в лучшем случае уволят и вернут в трущобы. При этом они понимают, что проникают в чужую частную жизнь:
«Когда смотришь эти видео, возникает именно такое ощущение. Но поскольку это работа, ты должен её выполнять. Ты понимаешь, что смотришь на чью-то личную жизнь, но в то же время от тебя просто ожидают, что ты выполнишь свою работу. Ты не должен задавать вопросов. Если начнёшь задавать вопросы, тебя уволят».
После беседы журналисты издания посетили несколько розничных магазинов в Швеции и расспросили продавцов о конфиденциальности очков Ray-Ban Meta*. Они заверили, что в компанию ничего не передается, а пользователь может выбирать, что туда отправлять:
«С ними (Meta) ничего не передается. Меня это тоже очень беспокоило. Получат ли они доступ к моим данным? Это немного пугает, но зато у вас полный контроль. … Нет, всё в порядке — все данные остаются локально в приложении».
Однако на поверку оказывается, что без согласия на передачу своих данных в Meta* очки просто не будут работать, так как им придется отключить доступ в интернет. То есть, взаимодействовать с нейросетями локально в приложении на смартфоне физически невозможно.
Фото: Meta*
Любопытно, что в Условиях использования ИИ Meta* указано, что в «в некоторых случаях Meta будет проверять ваше взаимодействие с ИИ, включая содержание ваших разговоров или сообщений с ИИ, и эта проверка может быть автоматизированной или ручной (с участием человека)». Объемы данных, сроки их хранения и точные места, куда они отправляются, не указаны, как и то, кому именно их будут показывать. Отказаться от этого пункта нельзя, он обязателен, можно только не пользоваться очками.
Несмотря на кажущуюся честность Meta* — компания указывает на ручную обработку личных данных в соглашении — к ней возникает несколько вопросов:
- Во-первых, компания не рассказывает об этом в процессе продвижения и продажи очков — соглашение можно прочесть, только купив девайс и начав его настраивать. Не говоря уже о том, что из-за большого объема информации и сухого юридического стиля многие пользователи вовсе не читают такие соглашения.
- Во-вторых, человек зачастую не понимает, в какой момент очки начинают и завершают видеозапись. Они просто пользуются предложенными функциями, но не понимают, как именно они работают — конструктивные особенности очков совсем не наводят на мысли о возможной видеозаписи, а сам девайс не предупреждает об этом в явном виде.
Кажется, что большинство людей просто не купили бы очки, зная заранее, что рандомные эпизоды их личной жизни будут отсматривать сотни пусть и незнакомых, но живых и реальных людей.
* Компания Meta признана в РФ экстремистской, её деятельность запрещена