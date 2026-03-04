Вскрыта подноготная умных очков: вместо супер-ИИ — полный офис африканцев, отсматривающих вашу жизнь



В развитии технологий, задействованные в умных очках, напрямую участвуют сотни живых людей, отсматривающих и размечающих контент. Об говорится в расследовании издания SVD. В развитии технологий, задействованные в умных очках, напрямую участвуют сотни живых людей, отсматривающих и размечающих контент. Об говорится в расследовании издания SVD.

«Я видел видео, где мужчина кладет очки на прикроватную тумбочку и выходит из комнаты. Вскоре после этого входит его жена и переодевается. … Возможно, кто-то ходил в очках или случайно был в них, а потом партнер этого человека оказался в ванной, или он сам только что вышел оттуда голым. … Мы видим всё — от гостиных до обнажённых тел. В базах данных Meta хранится подобный контент. Люди могут записывать себя неправильным образом и даже не понимать, что именно они записывают. Это реальные люди, такие же, как вы и я. … Мы видим чаты, где кто-то обсуждает преступления или протесты. Это могут быть и очень мрачные вещи».

«Когда смотришь эти видео, возникает именно такое ощущение. Но поскольку это работа, ты должен её выполнять. Ты понимаешь, что смотришь на чью-то личную жизнь, но в то же время от тебя просто ожидают, что ты выполнишь свою работу. Ты не должен задавать вопросов. Если начнёшь задавать вопросы, тебя уволят».

«С ними (Meta) ничего не передается. Меня это тоже очень беспокоило. Получат ли они доступ к моим данным? Это немного пугает, но зато у вас полный контроль. … Нет, всё в порядке — все данные остаются локально в приложении».

Во-первых, компания не рассказывает об этом в процессе продвижения и продажи очков — соглашение можно прочесть, только купив девайс и начав его настраивать. Не говоря уже о том, что из-за большого объема информации и сухого юридического стиля многие пользователи вовсе не читают такие соглашения.

Во-вторых, человек зачастую не понимает, в какой момент очки начинают и завершают видеозапись. Они просто пользуются предложенными функциями, но не понимают, как именно они работают — конструктивные особенности очков совсем не наводят на мысли о возможной видеозаписи, а сам девайс не предупреждает об этом в явном виде.

Согласно источнику, речь идет об умных очках Ray-Ban Meta*, которые должны расширять возможности пользователя без необходимости носить на лице огромный электронный гаджет. Портал на условиях анонимности взял интервью у сотрудника кенийского офиса компании Sama, которая является субподрядчиком Meta*.Мужчина работает «аннотатором данных», и таких рабочих очень много. Все эти люди сидят в офисах и отсматривают тонны фото- и видеоматериалов, размечая их для нейросетей. На экранах они обводят рамки вокруг цветочных горшков и дорожных знаков, следят за контурами, регистрируют пиксели и дают названия объектам: автомобилям, лампам, людям. Всё это необходимо для безостановочного обучения нейросетей.Такой подход может показаться логичным, однако есть нюанс: размечаемые материалы получены прямо с пользовательских устройств и нередко содержат довольно личные эпизоды их жизни. Работник поделился, что в офисах отсматривают в том числе ролики, на которых видны банковские карты людей, посещения туалета, секс и другие интимные моменты. Некоторые видео могут вызвать «огромные скандалы», если утекут в сеть.Работники заметно нервничают на интервью: они подписывали много договоров о неразглашении, и если общение с журналистами вскроется, то их в лучшем случае уволят и вернут в трущобы. При этом они понимают, что проникают в чужую частную жизнь:После беседы журналисты издания посетили несколько розничных магазинов в Швеции и расспросили продавцов о конфиденциальности очков Ray-Ban Meta*. Они заверили, что в компанию ничего не передается, а пользователь может выбирать, что туда отправлять:Однако на поверку оказывается, что без согласия на передачу своих данных в Meta* очки просто не будут работать, так как им придется отключить доступ в интернет. То есть, взаимодействовать с нейросетями локально в приложении на смартфоне физически невозможно.Любопытно, что в Условиях использования ИИ Meta* указано, что в «в некоторых случаях Meta будет проверять ваше взаимодействие с ИИ, включая содержание ваших разговоров или сообщений с ИИ, и эта проверка может быть автоматизированной или ручной (с участием человека)». Объемы данных, сроки их хранения и точные места, куда они отправляются, не указаны, как и то, кому именно их будут показывать. Отказаться от этого пункта нельзя, он обязателен, можно только не пользоваться очками.Несмотря на кажущуюся честность Meta* — компания указывает на ручную обработку личных данных в соглашении — к ней возникает несколько вопросов:Кажется, что большинство людей просто не купили бы очки, зная заранее, что рандомные эпизоды их личной жизни будут отсматривать сотни пусть и незнакомых, но живых и реальных людей.