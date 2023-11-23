Вскрыто важное отличие iOS от OneUI — это и плюс и минус одновременно 🤔

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После обновления до OneUI 6.0 пользователи обнаружили, что некоторые нативные приложения работают некорректно. Об этом пишет SamMobile.



Согласно источнику, апдейт OneUI 6.0 на базе Android 14 не содержит в себе новые версии собственных приложений Samsung. В результате после установки новой версии оболочки пользователь сталкивается в неприятным курьезом: свои же приложения Samsung на новой оболочке от нее же работают некорректно.







Источник рекомендует сразу обновить встроенные приложения Samsung после установки OneUI 6.0, чтобы не сталкиваться с ошибками и сбоями в их функционировании.



В отличие от OneUI, обновления iOS от Apple уже содержат в себе новые версии всех нативных приложений, поэтому пользователь, обновивший iPhone до новой версии, получает комплект полностью адаптированных утилит. Однако у такого подхода есть и недостаток: в случае возникновения багов в приложениях Apple обновить многие из них отдельно от всей системы невозможно.