Вскрыто важное отличие iOS от OneUI — это и плюс и минус одновременно 🤔

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После обновления до OneUI 6.0 пользователи обнаружили, что некоторые нативные приложения работают некорректно. Об этом пишет SamMobile.
Согласно источнику, апдейт OneUI 6.0 на базе Android 14 не содержит в себе новые версии собственных приложений Samsung. В результате после установки новой версии оболочки пользователь сталкивается в неприятным курьезом: свои же приложения Samsung на новой оболочке от нее же работают некорректно.
После обновления до OneUI 6.0 пользователи обнаружили, что некоторые нативные приложения работают некорректно. Об этом пишет SamMobile.
Согласно источнику, апдейт OneUI 6.0 на базе Android 14 не содержит в себе новые версии собственных приложений Samsung. В результате после установки новой версии оболочки пользователь сталкивается в неприятным курьезом: свои же приложения Samsung на новой оболочке от нее же работают некорректно.
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Источник рекомендует сразу обновить встроенные приложения Samsung после установки OneUI 6.0, чтобы не сталкиваться с ошибками и сбоями в их функционировании.
В отличие от OneUI, обновления iOS от Apple уже содержат в себе новые версии всех нативных приложений, поэтому пользователь, обновивший iPhone до новой версии, получает комплект полностью адаптированных утилит. Однако у такого подхода есть и недостаток: в случае возникновения багов в приложениях Apple обновить многие из них отдельно от всей системы невозможно.