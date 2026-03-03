Вскрыты секретные особенности iPhone 17e. Трижды подумайте перед покупкой



Фото: Apple



Вчера компания Apple выпустила свежий бюджетник, который стал чуть лучше своего предшественника — например, получил 256 Гб в базе, магниты MagSafe и розовый цвет корпуса. Однако есть и другие нюансы:

Внутри iPhone 17e скрывается процессор Apple A19, как в iPhone 17, однако он оказался урезан — 4 ядра графики вместо 5 в осенней линейке смартфонов. Впрочем, у 16e тоже был урезанный чип. eSIM. Во многих версиях 17e теперь отсутствует слот для физической SIM-карты — с учетом новых особенностей работы eSIM в России это может быть критически важно. Слота не имеют версии для США, Канады, Мексики, Японии, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и некоторых других регионов. Из всех этих стран айфоны зачастую привозят в РФ. Главный признак такого смартфона — артикул модели А3575.

Пользователи привыкли, что каждая новая модель iPhone получает более емкий АКБ — но не в этом случае. Батарея в 17e осталась идентичной 16e, ее емкость составляет 4005 мАч. Вполне возможно, что аккумуляторы взаимозаменяемые. Камера. Apple заявляет, что iPhone 17e поддерживает портретную съемку нового поколения. Она распознает людей, собак и кошек, а также автоматически сохраняет информацию о глубине резкости, позволяя пользователям превращать фотографии в красивые портреты с размытием фона после съемки и регулировать точку фокусировки в приложении «Фотографии».

Пока неясен объем оперативной памяти в iPhone 17e — вполне вероятно, что ее 8 Гб, как в предшественнике. Радует, что ценник не изменился и составляет от $599.