Всплыло редкое видео Джобса, где решалась судьба Apple

В сети появилось ранее неизданное видео со Стивом Джобсом, которое датируется 1999 годом. Всё происходило на внутренней встрече сотрудников Apple в Купертино по случаю возвращения Джобса в компанию. Запись длительностью 15 минут показывает рассуждение основателя Apple о будущем компании.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

В центре обсуждения — запуск iBook G3, который стал важной частью новой продуктовой стратегии. Джобс говорит о «четырёх квадрантах», которые представляют собой чёткую структуру линейки: потребительские и профессиональные устройства, настольные и портативные. Вместе с iMac, Power Mac G3 и PowerBook G3 компания закрыла все ключевые категории и начала двигаться системно, а не хаотично, как это было во времена изгнания Джобса.Особое внимание Джобс уделил технологии AirPort, что в последствии стало одном из первых массовых решений для Wi-Fi. Основатель Apple прямо называет её прорывом и объясняет, почему компания способна внедрять такие вещи быстрее конкурентов: полный контроль над продуктом. В отличие от Dell или Compaq, где всё завязано на десятки подрядчиков, Apple строит устройства как единое целое — от железа до софта.Интересно, что в этом же выступлении Джобс чётко обозначает фокус компании: никакой борьбы за корпоративный рынок. Вместо этого ставка на креативных пользователей, образование и массовый сегмент. Это решение в итоге и привело к появлению продуктов, которые определили эпоху — от iPod до Mac OS X.Самое показательное — его мотивация. Джобс прямо говорит, что вернулся не ради спасения финансов, а ради создания «великих продуктов». Уже тогда стало понятно: Apple перестаёт быть компанией, которая просто выживает, и превращается в бренд, который изменит весь рынок.