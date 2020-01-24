Игра Plague Inc. выбралась на первую строчку топа платных игр китайского App Store на фоне вспышки коронавируса. Об этом сообщило издание CCN со ссылкой на аналитику Sensor Tower. По последним данным количество зараженных достигло 839 человек, а число погибших — 25.
По задумке разработчиков Plague Inc., игрокам необходимо контролировать патоген, чтобы уничтожить человечество, развив смертоносную болезнь и распространив ее по всему миру. На пути к этому придется преодолевать все, что человечество будет делать ради своей защиты.
Разработчики из студии Ndemic сообщили о том, что в ходе последних событий им поступают огромное количество вопросов по поводу распространения коронавируса, поэтому им пришлось разместить ссылку на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
Напомним, игре уже удавалось выйти в топ на фоне вспышки эпидемии вируса Эбола в 2014 году. На тот момент Ndemic перечислила 76 000 долларов, которые были получены с продаж, в благотворительные фонды.
По задумке разработчиков Plague Inc., игрокам необходимо контролировать патоген, чтобы уничтожить человечество, развив смертоносную болезнь и распространив ее по всему миру. На пути к этому придется преодолевать все, что человечество будет делать ради своей защиты.
Разработчики из студии Ndemic сообщили о том, что в ходе последних событий им поступают огромное количество вопросов по поводу распространения коронавируса, поэтому им пришлось разместить ссылку на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
We're getting a lot of questions about the ongoing Coronavirus outbreak- the World Health Organization has some great information here: https://t.co/aG29SD68Iu pic.twitter.com/kLFq6CmPGo— Plague Inc. / Rebel Inc. (@NdemicCreations) January 22, 2020
Напомним, игре уже удавалось выйти в топ на фоне вспышки эпидемии вируса Эбола в 2014 году. На тот момент Ndemic перечислила 76 000 долларов, которые были получены с продаж, в благотворительные фонды.
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