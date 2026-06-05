Вставайте в очередь: революционные функции iOS 27 будут выдавать по спискам
За пару дней до старта WWDC авторитетный инсайдер Марк Гурман поделился очередной порцией интересных подробностей. Похоже, Apple опять разочарует многих обновлением iOS 27.
Напомним, что основной акцент в iOS 27 будет сделан на ИИ и новую Siri, которую Apple превратит в полноценного чат-бота по типу Claude или ChatGPT. Он будет интегрирован в новые операционные системы на системном уровне, а также будет доступен в виде отдельного приложение Siri для беседы с ИИ. Чаты Siri будут синхронизироваться между устройствами через iCloud, что делает помощника Apple максимально близким к ChatGPT и Gemini. При этом нейросеть сможет создавать изображения, писать команды и выполнять другие действия на гаджетах.
Но не всё так прекрасно, как это выглядит на первый взгляд. По словам Гурмана, Apple по-прежнему внутри компании обозначает новую Siri как «бету» и «предварительную версию». Похоже, нейросеть снова не будет позиционироваться как готовое решение до конца 2027 года. Это напоминает запуск Apple Intelligence, часть функций которого были анонсированы в 2024 году, но их внедрение неоднократно откладывали.
Ещё один неприятный момент — Apple введет список ожидания для новой Siri, который может ограничить доступ к большинству функций даже после выхода iOS 27 в сентябре. Нечто похожее мы видели на запуске платформы Apple Intelligence 2 года назад.
Больше подробностей мы узнаем уже в понедельник, 8 июня, в 20:00 по московскому времени на WWDC 2026.
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