Встречайте: iPadOS 27
Следующим обновлением стало iPadOS 27 — система предлагает ряд визуальных улучшений и кучу новых функций для совместимых планшетов iPad.
Как и в iOS 27 и macOS 27, тут основной акцент сделан на Siri AI — новом искусственном интеллекте Apple на базе Google Gemini. С его помощью можно создавать изображения, тексты, сценарии автоматизации и многое другое. Для этого достаточно запустить Siri в виде чат-бота и задать ей задачу. Также компания добавила и другие нейросетевые функции, о которых мы рассказали тут.
Визуальных изменений тоже достаточно — от возможности регулировки «жидкости» стекла до новых элементов интерфейса.
Официальный релиз общедоступной сборки ожидается в сентябре, а бета-версии для разработчиков выйдут уже сегодня.
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