Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Встречайте: MacBook Neo — чип от iPhone и яркий корпус за $599

Фархад



Компания Apple наконец-то анонсировала MacBook Neo — самый дешёвый компьютер в своей линейке с чипом A18 Pro и ценником в $599.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

MacBook Neo — первый компьютер Apple с чипом от iPhone. В нём используется A18 Pro, который изначально появился в моделях iPhone 16 Pro и Pro Max в 2024 году. На выбор доступны конфигурации с 8 ГБ оперативной и 256/512 ГБ встроенной памяти.

MacBook Neo оснащен 13-дюймовым дисплеем Liquid Retina без чёлки, но с равномерными рамками в духе iPad. Цветовой охват тут хуже, чем в MacBook Air, а TrueTone вовсе нет. Ноутбук выпускается в цветах Silver, Indigo, Blush и Citrus.

MacBook Neo также предлагает 16 часов работы без подзарядки. Среди прочих особенностей — селфи-камера с разрешением 1080p, два порта USB-C, 3,5-мм разъём для наушников, стереодинамики, Wi-Fi 6e, Bluetooth 6. Сканер Touch ID есть только в версии на 512 ГБ.

Цены на MacBook Neo стартуют с $599 за 8/256 ГБ и $699 за 8/512 ГБ.
1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Что лучше — MacBook Air M5 или MacBook Air M4? Вот полный список различий
Самый дешёвый MacBook Pro на M5 подорожал и подешевел одновременно. Как это понимать
Проснись, Нео, тебя рассекретили. Apple случайно спалила новый MacBook Neo до анонса

Рекомендации

Рекомендации

В Google Chrome появилась небольшая, но суперудобная функция. Вот как включить
Вышел Telegram 12.2.2 с двумя долгожданными функциями
Самый популярный техноблогер в мире выбрал лучшие смартфоны 2025 года
Apple внедрила в iOS гениальный обход любой блокировки общения в мессенджере

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии