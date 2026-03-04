Встречайте: MacBook Neo — чип от iPhone и яркий корпус за $599







Компания Apple наконец-то анонсировала MacBook Neo — самый дешёвый компьютер в своей линейке с чипом A18 Pro и ценником в $599.

MacBook Neo — первый компьютер Apple с чипом от iPhone. В нём используется A18 Pro, который изначально появился в моделях iPhone 16 Pro и Pro Max в 2024 году. На выбор доступны конфигурации с 8 ГБ оперативной и 256/512 ГБ встроенной памяти.MacBook Neo оснащен 13-дюймовым дисплеем Liquid Retina без чёлки, но с равномерными рамками в духе iPad. Цветовой охват тут хуже, чем в MacBook Air, а TrueTone вовсе нет. Ноутбук выпускается в цветах Silver, Indigo, Blush и Citrus.MacBook Neo также предлагает 16 часов работы без подзарядки. Среди прочих особенностей — селфи-камера с разрешением 1080p, два порта USB-C, 3,5-мм разъём для наушников, стереодинамики, Wi-Fi 6e, Bluetooth 6. Сканер Touch ID есть только в версии на 512 ГБ.Цены на MacBook Neo стартуют с $599 за 8/256 ГБ и $699 за 8/512 ГБ.