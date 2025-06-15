Встречайте в России уцененные Macbook Air M4. Что с ними не так и сколько стоят?

Фото: AppleВ американском онлайн-магазине Apple теперь продаются Macbook Air с чипом M4 и скидкой от 15%. Это официально восстановленные устройства: ноутбук, который кто-то купил и почти сразу сдал обратно по любой причине, проходит полную диагностику, получает новый аккумулятор, корпус и зарядное устройство, после чего попадает на прилавок Apple со сниженным ценником. Прайс на MBA M4 — от $849 вместо $999.
Компания Apple начала продавать самый популярный и доступный ноутбук последнего поколения еще дешевле, чем раньше. Согласно MacRumors, речь идет о восстановленных устройствах.
Компания Apple начала продавать самый популярный и доступный ноутбук последнего поколения еще дешевле, чем раньше. Согласно MacRumors, речь идет о восстановленных устройствах.
Официально восстановленные устройства Apple — идеальный вариант для тех, кто хочет получить новый и полностью исправный девайс дешевле обычного. Такие макбуки ничем не отличаются от новых, но стоят на несколько десятков тысяч дешевле их. Узнать официальный «реф» можно по белой коробке с серой надписью — названием модели устройства, которое лежит внутри.
Фото: Apple
Как только Apple объявляет о продаже восстановленных устройств, их тут же начинают скупать «серые» и параллельные импортеры, в том числе российские. В ближайшее время Macbook Air M4 RFB появятся на площадках объявлений и маркетплейсах, где их можно будет урвать по очень приятной цене.
Если же вы хотите купить только новый макбук или не можете ждать, то вот цены на Air M4 прямо сейчас в России:
- Macbook Air M4 (13 дюймов, 16/256 Гб)
- Macbook Air M4 (13 дюймов, 16/512 Гб)
- Macbook Air M4 (15 дюймов, 16/256 Гб)
- Macbook Air M4 (15 дюймов, 16/512 Гб).
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