Встречайте «Зарю» — новую российскую игру про водителя «буханки», который смог

Олег

Заря


Отечественная студия SBSR представила свою новую игру «Заря». Анонс появился в Steam, а подробности собрали в RG.ru.

Кажется, создатели задались целью собрать все самые махровые постсоветские флэшбеки в одном геймплее. Главный герой сюжета — деревенский водитель Василий, который всеми силами старается скрасить жизнь односельчан, помогая им в самых разных задачах. Между делом Вася то и дело испытывает радости сельской жизни вроде рыбалки и кастомизации своего «уазика» — машину можно будет выбрать самому.

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Заря

Заря

Заря

«Пожарьте шашлык с мужиками в гаражах, сгоняйте с Петровичем на рыбалку, отвезите на базар урожай, буксируйте автомобили и постарайтесь не угодить в яму, ведь последний раз трактор в деревне видели 30 лет назад. Насладитесь множеством аутентичных постсоветских "клише", начиная со старых автомобилей, заканчивая узнаваемыми из детства пейзажами и простыми радостями жизни», — описание игры в Steam. 

Дата релиза пока не обозначена, но страничку тайтла уже можно добавить в вишлист. 


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Источник:
RG.ru
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Комментарии

Mers
+4973
Mers
Стилистикой напоминает Партизаны 1941.
50 минут назад
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+159
AID_001941.3b623d0b76fe4b16a41d162e3b8958c6.0609
Кажется, я понял, почему приложение вылетает при попытке посмотреть видео в статье – и это не косяк, но полезная фича! Именно благодаря ей, статью с видосом (как и в само приложение, разумеется) один и тот же пользователь посетит не один раз, а два, три или больше! Если, конечно, не снесёт его после NN-ной попытки к xepaм!
36 минут назад
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