Встречайте «Зарю» — новую российскую игру про водителя «буханки», который смог



Отечественная студия SBSR представила свою новую игру «Заря». Анонс появился в Steam, а подробности собрали в RG.ru.



Кажется, создатели задались целью собрать все самые махровые постсоветские флэшбеки в одном геймплее. Главный герой сюжета — деревенский водитель Василий, который всеми силами старается скрасить жизнь односельчан, помогая им в самых разных задачах. Между делом Вася то и дело испытывает радости сельской жизни вроде рыбалки и кастомизации своего «уазика» — машину можно будет выбрать самому.



















«Пожарьте шашлык с мужиками в гаражах, сгоняйте с Петровичем на рыбалку, отвезите на базар урожай, буксируйте автомобили и постарайтесь не угодить в яму, ведь последний раз трактор в деревне видели 30 лет назад. Насладитесь множеством аутентичных постсоветских "клише", начиная со старых автомобилей, заканчивая узнаваемыми из детства пейзажами и простыми радостями жизни», — описание игры в Steam.