Вся электроника подорожает с 1 апреля



Власти не согласовали сохранение прежнего беспошлинного лимита на ввоз товаров из-за рубежа. Через пару дней он снизится впятеро.



Каждый год 1 апреля Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), в которую входят РФ, Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизия, пересматривает порог беспошлинного ввоза. Иными словами, речь идет о максимальной стоимости зарубежных товаров и посылок, при которой получатель не будет платить сборы государству. В апреле 2022 года планку подняли до 1000 евро и сохранили её в 2023-м. Теперь она, похоже, снизится.







По данным «Ведомостей», в ЕЭК до сих пор не начали подготовку к согласованию продления повышенного порога в 1000 евро — ведомство заявляет, что «ни одна страна-член ЕАЭС такое предложение не вносила». Поскольку осталось менее трех дней до вступления в силу лимита на будущий год, источник делает вывод, что планку не сохранят, и она вернется к 200 евро, снизившись в 5 раз.



Поскольку гораздо больше иностранных товаров теперь попадут под таможенную пошлину, можно ожидать заметного роста цен на технику, электронику и другие зарубежные товары в ближайшие недели и месяцы. В первую очередь за сохранение лимита выступали маркетплейсы, а значит самым ощутимым образом его снижение повлияет именно на них.