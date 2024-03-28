Вся электроника подорожает с 1 апреля

Олег

OZON


Власти не согласовали сохранение прежнего беспошлинного лимита на ввоз товаров из-за рубежа. Через пару дней он снизится впятеро.

Каждый год 1 апреля Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), в которую входят РФ, Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизия, пересматривает порог беспошлинного ввоза. Иными словами, речь идет о максимальной стоимости зарубежных товаров и посылок, при которой получатель не будет платить сборы государству. В апреле 2022 года планку подняли до 1000 евро и сохранили её в 2023-м. Теперь она, похоже, снизится.

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По данным «Ведомостей», в ЕЭК до сих пор не начали подготовку к согласованию продления повышенного порога в 1000 евро — ведомство заявляет, что «ни одна страна-член ЕАЭС такое предложение не вносила». Поскольку осталось менее трех дней до вступления в силу лимита на будущий год, источник делает вывод, что планку не сохранят, и она вернется к 200 евро, снизившись в 5 раз.

Поскольку гораздо больше иностранных товаров теперь попадут под таможенную пошлину, можно ожидать заметного роста цен на технику, электронику и другие зарубежные товары в ближайшие недели и месяцы. В первую очередь за сохранение лимита выступали маркетплейсы, а значит самым ощутимым образом его снижение повлияет именно на них. 

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Источник:
Ведомости
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Комментарии

+397
Alex82
Вот если бы техника подешевела, тут я бы удивился!😁 А так, ничего нового🤷🏻‍♂️
Сегодня в 13:31
#
tellurian
+1259
tellurian Alex82
Так она не раз дешевела, когда курс позволял. В этом году много случаев знаю.
Сегодня в 13:42
#
+397
Alex82 tellurian
Дешевела на какие-то «копейки»?! Т. е. условно iPhone стоил 100.000, а потом временно продавался за 98.000? Вы про это удешевление?) Да уж, это конечно👍😁
Сегодня в 13:58
#
tellurian
+1259
tellurian Alex82
5-10 тысяч разница была. Если смотреть долгосрочно, то цены растут. Но не на всё.
Часы Apple Watch Ultra первые. В 2022 году стоили 58-60 тысяч, сейчас стоят почти также.
Зависит от магазина и его канала поставок.
15 ПМ были цены 120-130т.р. Сейчас 105-110.
Сегодня в 14:01
#
+397
Alex82 tellurian
Что-то вы не совсем правильно сравниваете. Естественно 15Pro max с начала продаж дешевеет, это ж логично). Да Apple Watch Ultra 1 поколения ещё странно, что столько же стоят, ведь должны дешевле быть, т. к. это не новинка
Сегодня в 14:20
#
tellurian
+1259
tellurian Alex82
С чего он должен дешеветь? Я не беру первые недели, когда наценка для нетерпеливых на новинку.
Цены меняются в соотвествии с курсом и спросом.
Посмотрите цена на 11/12/13 айфоны и удивитесь.
2 часа назад в 14:43
#
+397
Alex82 tellurian
Сами себе противоречите. То он не должен дешеветь, то как-то дешевеет у вас в описании😁. А я именно барыг и имел ввиду, которые загибают цены в начале продаж. А вы посмотрите на курс, и удивитесь. Я по поводу iPhone 11,12,13.
2 часа назад в 15:08
#
+24
Mcsimkis tellurian
А где можно купить 15ПМ за 105тр?
2 часа назад в 14:47
#
tellurian
+1259
tellurian Mcsimkis
Авито и горбушка в Москве.
Люди набрали с бонусами не Мегамаркете и теперь сливают.
2 часа назад в 15:11
#
tellurian
+1259
tellurian
Не думаю, что она сильно подорожает. Найдут способы.
Сильнее подорожает для тех, кто для себя возил.
Сегодня в 13:43
#
YABLOKOFON
+111
YABLOKOFON
Это база
39 минут назад
#