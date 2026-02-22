Всё, что известно о Samsung Galaxy S26 и One UI 8.5 — камеры, нововведения, цены в России

Фото: Эван Бласс / evleaks / Evan Blass
Samsung запланировала Galaxy Unpacked на 25 февраля 2026 года — то есть, осталось всего несколько дней. Однако интриги практически нет: инсайдеры слили буквально все нюансы грядущих новинок, так что мы в точности знаем, какими будут смартфоны линейки S26.
Galaxy AIВ этом году Samsung делает ставку на обработку изображений в смартфонах Galaxy. На промоматериалах можно увидеть, что ИИ научится не только удалять объекты с фото, но и восстанавливать их. Кроме того, появится возможность художественной доработки с помощью мультимодального ввода: пользователи смогут описывать, как они хотят изменить свои изображения, простыми словами или даже рисовать фигуры, которые затем будут преобразованы в реалистичные объекты.
One UI 8.5Основным нововведением грядущей оболочки станет возрожденный Bixby. Ранее этот голосовой помощник уже присутствовал в устройствах Galaxy, но толком не развивался, из-за чего был выпилен и заменен на Gemini в рамках партнерства Samsung и Google. Однако теперь южнокорейский бренд вспомнил о своем детище и решил вернуть его в смартфоны. Вот как Samsung описывает помощника:
«Bixby позволяет пользователям управлять устройствами Galaxy и перемещаться по ним, используя естественный язык, без необходимости вводить точные названия настроек или команды. Пользователям не нужно изучать структуру меню устройства или запоминать конкретные термины, чтобы выполнить необходимые действия; они могут просто описать, что им нужно, или спросить, почему что-то происходит на их устройстве, своими словами. Bixby понимает намерение и предпринимает соответствующие действия, сокращая время и усилия, необходимые для управления повседневными настройками и функциями устройства».
Помимо Bixby, в новых S26 должна появиться функция «Hey, Plex» на базе Perplexity. Работать она будет по аналогии с «Привет, Siri» на iOS.
Попробовать его можно и сейчас — владельцы Galaxy S25, установившие бета-версию One UI 8.5, получают доступ к тестированию Bixby. Однако полноценный запуск состоится вместе с релизом Galaxy S26 и One UI 8.5.
Galaxy S26
Смартфон слегка изменится внешне. Строгая прямоугольная форма сменится чуть скругленными углами, при этом заднее стекло и дисплей останутся плоскими. Камеры разместят на небольшом аккуратном «острове», подобно тому, как это было в Galaxy Fold 4-5.
Дисплей новинки останется прежним: матрица Dynamic AMOLED 2X с диагональю 6,3 дюйма позволит смартфону остаться компактным по современным меркам. Samsung явно не хочет отказываться от небольших смартфонов и отдавать этот сегмент рынка базовым айфонам. Разрешение дисплея — FullHD+ (2340 x 1080), поддерживается динамическая частота обновления изображения от 1 до 120 Гц. Дисплей прикроют стеклом Corning Gorilla Glass Armor 2.
За производительность в европейских версиях S26 будет отвечать собственный чип Samsung — десятиядерный Exynos 2600. Он выполнен по 2-нм техпроцессу, и ожидается, что он будет соответствовать Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 по производительности. Оперативки поставят 12 Гб без вариаций, а вот накопитель можно будет выбрать — 256 либо 512 Гб (версии на 128 Гб не будет).
Камеры, их будет три. Основной модуль на 50 Мп получит диафрагму 1,8 и размер пикселя 1,0 мкм. Он будет работать в формате 1/1,56" и предложит двухпиксельную фазовую фокусировку с оптической стабилизацией. Эквивалентное фокусное расстояние — 24 мм. Вторая камера — телевик с 3х зумом без потери качества, разрешение 10 Мп, диафрагма 2,4, фокусное расстояние 67 мм. Третий «глаз» — сверхширик на 12 Мп с диафрагмой 2,55 и фокусным расстоянием 13 мм. Размер пикселя — 1,4 мкм без фазовой фокусировки и стабилизации. Фронталка 12 Мп аналогична предыдущим моделям.
Смартфон будет доступен только в формате SIM + eSIM. Емкость АКБ чуть подрастет до уровня 4300 мАч. Мощность зарядки по Qi2 составит до 15 ватт, а по кабелю до 25 ватт. Прочие опции: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, сертификация IP68.
Ожидается, что основные нововведения будут связаны с Galaxy AI, при этом сами смартфоны изменятся крайне мало.
Ценник: от 999 евро (около 90 тысяч рублей по курсу). В России ожидается за 94990 / 109990 рублей.
Galaxy S26 Plus
Изменения в дизайне те же, что у S26: более скругленные углы, плоские грани и стекла, объективы камер в островке.
Дисплей 6,7 дюйма оценят любители больших смартфонов. Отличная матрица Dynamic AMOLED 2X, разрешение 3К (3120 x 1440), поддержка динамического обновления 1-120 Гц. Защита экрана — Corning Gorilla Glass Armor 2.
По «железу» всё идентично S26: процессор Exynos 2600 в Европе, 12 Гб ОЗУ во всех версиях, накопитель 256 либо 512 Гб на выбор. Камеры также не отличаются от S26.
Смартфон будет доступен только в формате SIM + eSIM. Емкость АКБ — внушительные 4900 мАч. Мощность зарядки по Qi2 составит до 15 ватт, а по кабелю до 45 ватт. Прочие опции: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, сертификация IP68.
Ценник: 1269 евро (около 115 тысяч рублей по курсу). В России ожидается за 109990 / 124990 рублей.
Galaxy S26 Ultra
Флагманский смартфон Samsung 2026 года получит те же изменения в дизайне, что и младшие версии. Камер здесь не три, а четыре, к ним вернемся попозже.
Здесь будет дисплей диагональю 6,9 дюйма Dynamic AMOLED 2X, с разрешением 3120 x 1440 пикселей, частотой обновления 1-120 Гц, защитным покрытием Corning Gorilla Armor 2.
Вместо Exynos будет канонический Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 — обычно специально для Samsung его слегка разгоняют. ОЗУ 12 ГБ в версиях на 256 и 512 Гб, но есть конфиг и на 16 Гб — он идет в комплекте с 1 ТБ накопителем.
Что касается камер, то к трем перечисленным выше модулям добавляется четвертый на 200 Мп. Он широкоугольный, с апертурой 1,4 и соответствует 24 мм фокусному расстоянию. Размер пикселя тут 0,6 мкм, есть лазерная и многонаправленная фазовая автофокусировка (PDAF) и оптическая стабилизация изображения (OIS). Три другие линзы получат чуть большую диафрагму, чем у младших моделей. Зум-объектив разрешением 10 Мп сумеет до 5х без потери качества. Все модели снимают видео 8К@30 / 4K@120.
Смартфон получит два слота под физические SIM + поддержку eSIM. Емкость АКБ чуть подрастет до уровня 5000 мАч. Мощность зарядки по Qi2 составит до 25 ватт, а по кабелю до 60 ватт — с 0 до 75% всего за 30 минут. Прочие опции: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, сертификация IP68.
Ценник: 1469 евро (около 133 тысяч рублей по курсу). В России ожидается за 139990 / 159990 / 209990 рублей.
