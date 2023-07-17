Вскрыты новые детали об аккумуляторах iPhone 15. Больше никто не посмеет смеяться над айфонами

Олег

iPhone 15

Фото: MacRumors

В сети продолжают появляться утечки относительно будущей линейки iPhone 15 — чем ближе релиз, тем больше информации нам становится известно заранее. Очередные подробности раскрыли MacRumors и MyDrivers.

Во-первых, китайские инсайдеры подтвердили емкость аккумуляторов всех четырех iPhone 15, которая ранее уже утекала в соцсети. Вот эти цифры:

iPhone 15
Фото: MyDrivers

Как видно, аккумуляторы увеличатся очень существенно. Вкупе с более свежими и энергоэффективными чипами смартфоны iPhone 15 рискуют стать рекордсменами по автономности среди смартфонов Apple.

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Во-вторых, стало известно о новой технологии изготовления аккумуляторов iPhone 15. Инсайдер из Twitter пишет, что Apple применит совершенно новую для себя технологию многослойных аккумуляторов — параллельные утечки о Samsung Galaxy S24 также указывают на нее.

Суть многослойной технологии заключается в том, чтобы не сворачивать компоненты аккумулятора, а складывать их зигзагом, с предварительным ламинированием слоев. Таким образом можно достичь большей емкости заряда при меньшем физическом размере элемента. Именно такие батарейки мы можем увидеть в iPhone 15 возможно, именно благодаря этой технологии Apple сможет так существенно увеличить емкость аккумуляторов.

Среди пользователей Android-смартфонов сложилась привычка подсмеиваться над iPhone из-за его малой автономности. Начиная с iPhone XR смартфоны Apple стали жить от одного заряда гораздо дольше, а грядущие изменения в iPhone 15 имеют все шансы навсегда похоронить данный стереотип об iPhone. 

Ранее мы рассказывали, что нужно знать о долговечности аккумуляторов iPhone и их правильной эксплуатации. А еще новый закон Евросоюза обязал Apple сделать аккумуляторы iPhone съемными — здесь разложены все плюсы и минусы этого норматива для нас. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+4876
tellurian
Время покажет.
Сейчас даже 14 со свежей иос работает меньше обещанного. Жалуются в разных странах и тесты на ютубе подтверждают это.
Вчера в 20:38
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Dmitriy
+600
Dmitriy
Ну аккума мало, когда оптимизации софта нет.
час назад в 22:26
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