Вскрыты новые детали об аккумуляторах iPhone 15. Больше никто не посмеет смеяться над айфонами

Фото: MacRumors
В сети продолжают появляться утечки относительно будущей линейки iPhone 15 — чем ближе релиз, тем больше информации нам становится известно заранее. Очередные подробности раскрыли MacRumors и MyDrivers.
Во-первых, китайские инсайдеры подтвердили емкость аккумуляторов всех четырех iPhone 15, которая ранее уже утекала в соцсети. Вот эти цифры:
Фото: MyDrivers
Как видно, аккумуляторы увеличатся очень существенно. Вкупе с более свежими и энергоэффективными чипами смартфоны iPhone 15 рискуют стать рекордсменами по автономности среди смартфонов Apple.
В сети продолжают появляться утечки относительно будущей линейки iPhone 15 — чем ближе релиз, тем больше информации нам становится известно заранее. Очередные подробности раскрыли MacRumors и MyDrivers.
Во-первых, китайские инсайдеры подтвердили емкость аккумуляторов всех четырех iPhone 15, которая ранее уже утекала в соцсети. Вот эти цифры:
Фото: MyDrivers
Как видно, аккумуляторы увеличатся очень существенно. Вкупе с более свежими и энергоэффективными чипами смартфоны iPhone 15 рискуют стать рекордсменами по автономности среди смартфонов Apple.
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Во-вторых, стало известно о новой технологии изготовления аккумуляторов iPhone 15. Инсайдер из Twitter пишет, что Apple применит совершенно новую для себя технологию многослойных аккумуляторов — параллельные утечки о Samsung Galaxy S24 также указывают на нее.
Суть многослойной технологии заключается в том, чтобы не сворачивать компоненты аккумулятора, а складывать их зигзагом, с предварительным ламинированием слоев. Таким образом можно достичь большей емкости заряда при меньшем физическом размере элемента. Именно такие батарейки мы можем увидеть в iPhone 15 возможно, именно благодаря этой технологии Apple сможет так существенно увеличить емкость аккумуляторов.
Среди пользователей Android-смартфонов сложилась привычка подсмеиваться над iPhone из-за его малой автономности. Начиная с iPhone XR смартфоны Apple стали жить от одного заряда гораздо дольше, а грядущие изменения в iPhone 15 имеют все шансы навсегда похоронить данный стереотип об iPhone.
Ранее мы рассказывали, что нужно знать о долговечности аккумуляторов iPhone и их правильной эксплуатации. А еще новый закон Евросоюза обязал Apple сделать аккумуляторы iPhone съемными — здесь разложены все плюсы и минусы этого норматива для нас.
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