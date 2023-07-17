Вскрыты новые детали об аккумуляторах iPhone 15. Больше никто не посмеет смеяться над айфонами

В сети продолжают появляться утечки относительно будущей линейки iPhone 15 — чем ближе релиз, тем больше информации нам становится известно заранее. Очередные подробности раскрыли MacRumors и MyDrivers.Во-первых, китайские инсайдеры подтвердили емкость аккумуляторов всех четырех iPhone 15, которая ранее уже утекала в соцсети. Вот эти цифры:Как видно, аккумуляторы увеличатся очень существенно. Вкупе с более свежими и энергоэффективными чипами смартфоны iPhone 15 рискуют стать рекордсменами по автономности среди смартфонов Apple.