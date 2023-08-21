Всё что известно об Apple Watch X. Их невозможно не захотеть

Фото: MacRumors
В сети появляются все новые слухи о будущей юбилейной версии Apple Watch X, по аналогии с iPhone X спустя 10 лет после релиза самой первой модели. Первые Apple Watch были представлены в апреле 2015-го, так что в ближайшие 1-2 года мы можем увидеть кардинально новые часы от Apple.
Вот всё, что известно об этом устройстве на данный момент:
- Дизайн. Марк Гурман из Bloomberg говорит, что внешний вид часов изменится до неузнаваемости. Если кому-то до сих пор не нравятся Apple Watch, версия Х будет способна привлечь таких людей. Известно, что корпус часов станет тоньше.
- Ремешки. В будущих Apple Watch X будет изменен способ крепления ремешков к корпусу часов. Сейчас ремешок вставляется в корпус, и такой фиксатор лишает возможности сделать девайс тонким. Возможно, Apple перейдет к внешнему креплению, а освободившееся место уберет вовсе, либо использует для более емкого аккумулятора. Также рассматривается вариант магнитного крепления.
- Дисплей. Слухи о microLED в Apple Watch появились больше года назад. Скорее всего, такая матрица впервые появится именно в Apple Watch X. Говорят, что диагональ станет существенно больше — 2,1 дюйма, а один из аналитиков считает, что версий будет две: с 1,89- и 2,04-дюймовыми дисплеями. Матрица microLED сделает экран более контрастным и читаемым, а также уменьшит расход заряда батареи.
- Здоровье. Конкретно для Apple Watch X инсайдеры не пророчат каких-то кардинально новых датчиков. Однако у Apple есть патенты и наработки, которые пока не внедрены, например, совместимость с внешними датчиками и модулями (скажем, для измерения давления). А еще в «яблочных» часах до сих пор нет глюкометра.
Пока это всё, что мы знаем об Apple Watch X. Ранее один из пользователей часов рассказал, как сделать часы идеальными — Apple вполне может взять на заметку такие идеи.
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