Всё что известно об Apple Watch X. Их невозможно не захотеть

Олег

Watch X
Фото: MacRumors

В сети появляются все новые слухи о будущей юбилейной версии Apple Watch X, по аналогии с iPhone X спустя 10 лет после релиза самой первой модели. Первые Apple Watch были представлены в апреле 2015-го, так что в ближайшие 1-2 года мы можем увидеть кардинально новые часы от Apple.

Вот всё, что известно об этом устройстве на данный момент:
  • Дизайн. Марк Гурман из Bloomberg говорит, что внешний вид часов изменится до неузнаваемости. Если кому-то до сих пор не нравятся Apple Watch, версия Х будет способна привлечь таких людей. Известно, что корпус часов станет тоньше.
  • Ремешки. В будущих Apple Watch X будет изменен способ крепления ремешков к корпусу часов. Сейчас ремешок вставляется в корпус, и такой фиксатор лишает возможности сделать девайс тонким. Возможно, Apple перейдет к внешнему креплению, а освободившееся место уберет вовсе, либо использует для более емкого аккумулятора. Также рассматривается вариант магнитного крепления.
  • Дисплей. Слухи о microLED в Apple Watch появились больше года назад. Скорее всего, такая матрица впервые появится именно в Apple Watch X. Говорят, что диагональ станет существенно больше — 2,1 дюйма, а один из аналитиков считает, что версий будет две: с 1,89- и 2,04-дюймовыми дисплеями. Матрица microLED сделает экран более контрастным и читаемым, а также уменьшит расход заряда батареи.
  • Здоровье. Конкретно для Apple Watch X инсайдеры не пророчат каких-то кардинально новых датчиков. Однако у Apple есть патенты и наработки, которые пока не внедрены, например, совместимость с внешними датчиками и модулями (скажем, для измерения давления). А еще в «яблочных» часах до сих пор нет глюкометра.

Пока это всё, что мы знаем об Apple Watch X. Ранее один из пользователей часов рассказал, как сделать часы идеальными — Apple вполне может взять на заметку такие идеи. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

iProJora
+254
iProJora
«Ходят слухи, что не будет больше сплетен, абсолютно….
Ходят сплетни, будто слухи запретят.»
2 часа назад в 21:21
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