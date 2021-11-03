iPhone 14


Несмотря на то, что линейка iPhone 13 вышла совсем недавно, интернет уже вовсю обсуждает слухи о будущем iPhone 14. Согласно графику Apple, он будет представлен в сентябре 2022 года. Мы собрали всё, что известно о будущем «яблочном» флагмане в один материал.

Название

Прежде всего, нет никаких предпосылок, что в ближайший год Apple вернется к использованию шильика S в названиях iPhone. Чуть ранее мы объясняли, почему компания перешла на номерные апдейты. А значит, следующий iPhone с большой долей вероятности получит номер 14.

Кстати, источник предполагает, что Apple может вовсе отказаться от цифр и начать называть iPhone исключительно в зависимости от их размеров: например, iPhone mini, iPhone Pro, iPhone Max. Но вряд ли мы увидим такой апдейт уже в следующем году.

«Чёлка» 

Сразу несколько инсайдеров сообщают, что в 2022 году Apple может отказаться от «моноброви» в линейке iPhone 14. Например, известный аналитик Минг-Чи Куо считает, что компания заменит «чёлку» небольшим отверстием для фронтальной камеры. При этом в смартфоне не останется места для Face ID — Куо говорит, что Apple откажется от сканера лица в пользу подэкранного Touch ID. К слову, в пользу этой теории свидетельствует одно конструктивное изменение внутри iPhone 13 — ранее мы рассказали о нем.

После выхода MacBook Pro с «чёлкой» идея отказа от этого элемента в iPhone кажется практически невозможной. Однако в текущие «пандемийные» времена датчик Face ID утратил всё свое удобство и даже начал раздражать многих пользователей iPhone, которые носят маски. Поэтому Appe вполне может рассматривать вариант замены сканера лица на усовершенствованный Touch ID. Тем более, что и в новых MacBook Pro с «монобровью» всё обстоит не так уж гладко

iPhone 14

Камеры

По словам Джона Проссера, дизайн iPhone 14 будет серьезно переработан. Среди главных изменений мы можем увидеть модуль задних камер без выступа — то есть вровень со стеклянной задней крышкой. В последний раз Apple делала так аж в iPhone 4S — и вполне может вернуться к такому дизайну, учитывая, насколько похож MacBook Pro 2021 на старые пластиковые MacBook 2007-2009 модельных годов.

Инсайдер отмечает, что для реализации ровной задней крышки iPhone 14 придется сделать толще. Опять-таки, судя по продуктам Apple последних лет, компания перестала стремиться к максимально тонким корпусам. 

iPhone 14

Модельный ряд

Как уже неоднократно упоминалось в сети, линейка iPhone 14 может лишиться модели mini. Минг-Чи Куо предполагает, что в 2022 году Apple предложит нам четыре модели iPhone 14 с двумя диагоналями: 6,1’’ и 6,7’’.

Производительность

По свежим данным, Apple может установить в iPhone 14 прошлогодний чип. Инсайдеры, которые связаны с цепочкой поставок компании, рассказали, что TSMC испытывает трудности с производственным процессом и может не успеть выпустить свежий чип вовремя. Инженеры считают, что новые 3-нм SoC Apple A16 не будут готовы к моменту релиза iPhone 14. В результате смартфон может получить всё тот же чип А15 — впервые за всю историю iPhone.

В целом, Apple может нивелировать этот факт софтверными доработками, в результате чего iPhone 14 станет хоть немного производительнее, чем iPhone 13 с тем же самым «железом».

Беспроводное будущее

Последние несколько лет отчеты инсайдеров в один голос утверждают, что Apple работает над полностью беспроводным iPhone. В 2020-2021 годах мы увидели несколько предпосылок к этому: например, вместе с iPhone 12 компания анонсировала новый стандарт MagSafe, который уже начал появляться и в фирменных аксессуарах, а Apple Watch Series 7 впервые в истории «яблочных» часов лишились диагностического разъема.

Будет ли рынок (да и сама Apple) готов к беспроводному iPhone 14 — большой вопрос. Но вряд ли кто-то сомневается, что компания однажды выпустит такой смартфон. К слову, тренды еще могут поменяться — например, в последнее время в моду снова вернулись проводные наушники. В соцсетях всё больше знаменитостей и простых людей, которые публично отказываются от AirPods

Ранее мы рассказали о будущем устройстве от Apple, которое точно «порвет» рынок и задаст новые стандарты индустрии.



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Источник:

9to5Mac 9to5Mac

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