Всё что известно об iPhone 17 накануне презентации

До главного осеннего мероприятия Apple осталось меньше недели, и на текущий момент мы знаем о новинках практически всё в мелких деталях. Однако всё это остается слухами, пока на экранах всего мира не появился Тим Кук и не показал новые айфоны. И тем не менее вот что мы знаем об iPhone 17:
В последние годы компания Apple перестала так строго и дотошно следить за утечками о своих новинках. А быть может, даже сама их периодически вбрасывает. Ведь гораздо лучше, когда о тебе говорят весь год, чем всего пару недель в период презентации.
- Размер и дизайн. Базовый iPhone 17 увеличится, его экран вырастет с 6,1 до 6,3 дюймов; внешне он не изменится никак. Выйдут в черном, белом, стальном сером, зеленом, фиолетовом и светло-голубом цветах.
- Дисплей. Рамки могут стать тоньше, а сама матрица будет поддерживать LTPO и ProMotion. В остальном она останется идентичной iPhone 16.
- Процессор. Новинка получит чип Apple A19, который изготовят по 3 нм-техпроцессу. Радикальных отличий в производительности и автономности ждать не стоит, процессор просто обновится в ногу с современным ПО, реалиями и технологиями. Скорее всего, чип получил меньше графических ядер, чем A19 Pro в iPhone 17 Pro.
- Связь. Несмотря на дебют собственного 5G-чипа Apple С1 в начале года, в базовом iPhone 17 его пока не будет — ждем привычный модем от Qualcomm. Однако чип Wi-Fi и Bliuetooth всё-таки будет собственной разработки, в теории он позитивно повлияет на расход заряда АКБ. Ходят слухи, что в моделях для ЕС пропадет SIM-слот.
- Зарядка. Новинка получит быструю зарядку до 25 ватт по беспроводному методу, если зарядное устройство поддерживает Qi2.2 — с MagSafe либо без него.
- Камеры. Обновится фронталка, она станет 24-мегапиксельной вместо текущих 12-ти, даст более широкий угол и повышенную светосилу. Основной модуль не изменится: 48 Мп основная камера и 48 Мп сверхширик.
Ожидается, что ценник на iPhone 17 будет стартовать с отметки в $799. Политические ходы Трампа несколько спутали карты Apple, так что цифра не очень-то надежна. Однако уже точно известно, что двукратного подорожания по самому плохому сценарию не будет.
Если всё будет как раньше, то в продажу iPhone 17 поступит примерно 19 сентября, а предзаказы откроют с 12-го.