Всё что мы знаем об iPhone 16 за пару недель до релиза

Дисплей. Ожидается, что в моделях 16 Pro и 16 Pro Max он увеличится с 6,1 и 6,7 дюймов до 6,3 и 6,9 дюймов соответственно.

Ожидается, что в моделях 16 Pro и 16 Pro Max он увеличится с 6,1 и 6,7 дюймов до 6,3 и 6,9 дюймов соответственно. Новая кнопка. На торце смартфонов появится сенсорная кнопка захвата, которая будет использоваться для съемки фото и видео. Механизм нажатия будет работать аналогично кнопке Home в iPhone 7. Есть предположения, что для управления задействуются не только касания и нажатия, но и свайпы.

На торце смартфонов появится сенсорная кнопка захвата, которая будет использоваться для съемки фото и видео. Механизм нажатия будет работать аналогично кнопке Home в iPhone 7. Есть предположения, что для управления задействуются не только касания и нажатия, но и свайпы. Дизайн. Грандиозных изменений во внешнем виде iPhone 16 можно не ждать, но кое-что обновится: в базовых моделях блок камер будет выглядеть свежее, а также у них появится кнопка действия. Pro-модели не изменятся, за исключением нового цвета.

Грандиозных изменений во внешнем виде iPhone 16 можно не ждать, но кое-что обновится: в базовых моделях блок камер будет выглядеть свежее, а также у них появится кнопка действия. Pro-модели не изменятся, за исключением нового цвета. Камера. Ожидается улучшенный 48 Мп-«сверхширик», который наконец начнет достойно фотографировать в условиях недосточной освещенности. Также модели 16 Pro и 16 Pro Max оснастят телеобъективом с 5-кратным оптическим зумом.

Ожидается улучшенный 48 Мп-«сверхширик», который наконец начнет достойно фотографировать в условиях недосточной освещенности. Также модели 16 Pro и 16 Pro Max оснастят телеобъективом с 5-кратным оптическим зумом. Аккумулятор. Подробностей мало, но Apple может использовать новую многослойную конструкцию батареи, которая должна увеличить и автономность, и срок службы.

Подробностей мало, но Apple может использовать новую многослойную конструкцию батареи, которая должна увеличить и автономность, и срок службы. Процессор. Модели 16 Pro и 16 Pro Max получат новый чип Apple A18 Pro, а базовые версии — его упрощенную модификацию. Похоже, что Apple больше не будет использовать прошлогодние чипы для новых айфонов, или, по крайней мере, будет их переименовывать.

Модели 16 Pro и 16 Pro Max получат новый чип Apple A18 Pro, а базовые версии — его упрощенную модификацию. Похоже, что Apple больше не будет использовать прошлогодние чипы для новых айфонов, или, по крайней мере, будет их переименовывать. Прочие нововведения. По неподтвержденным слухам в iPhone 16 Pro Max появится супертелевик с перископом; также Pro-версии могут получить модем Snapdragon X75 и чип Wi-Fi 7 с теоретической скоростью до 40 Гбит/с.

Уже 9 сентября 2024 года пройдёт большая ежегодная презентация Apple, на которой будет представлена линейка iPhone 16. Сама компания уже разослала приглашения, поэтому новинки мы увидим уже через пару недель.Слухов и утечек об iPhone 16 было много, как никогда. Большинство из них согласуются друг с другом, и это означает, что мы более-менее понимаем, какими будут грядущие смартфоны. Вот всё, что утекло на данный момент.